Öğretmenler deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor

Deneyim Paylaşım Günleri'nde öğretmenler, mesleki gelişim için gerekli olan sunumları meslektaşlarıyla paylaşıyor. Öğretmenlerin ilgili alanlardaki yetkinliğini gösteren paylaşım günlerinde uzaktan eğitimde dersleri interaktif hâle getirebilmekten erken çocukluk döneminde web 2.0 araçlarıyla eğitime, masalların temel eğitimdeki yerinden artırılmış gerçeklik uygulamalarına kadar çeşitli konular ele alınıyor.

TECRÜBEYİ AKTARMAK ÖNEMLİ

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinde gerçekleştirilen paylaşımların çok önemli olduğunu belirtti. Mesleki gelişim açısından birikim ve deneyimlerden her zaman yararlanılması gerektiğini hatırlatan Yazıcı, şunları söyledi:

“Online eğitimi hep birlikte tecrübe ettiğimiz zor günlerde, 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaşmak ve öğrencilerimizi 21'inci yüzyıl becerilerine sahip birey olarak yetiştirmek için bu süreçteki deneyimler kritik bir öneme sahiptir. Etkinlikte öğretmenlerimiz, yaptıkları sunumlarıyla öğretme konusundaki bilgi ve tecrübelerini paylaşıyorlar. Böylece paylaşım, şimdiki zamanı geçici bir zaman olmaktan çıkarmayı başardı. Çünkü hedeflerimizi, öğrenme, öğretme mirasımızı bugüne taşıyoruz. Deneyimleri paylaşırken, yeni deneyimleri beslemek gerçekten çok öğretici. Öğrenmek ve merak etmek birlikte güzeldir. Şurası açık ki, tecrübeyi aktarmanın önemine inanıyoruz. Etkinliğimize gönüllü olarak katkı sunan öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Umuyoruz ki, paylaşımların sunduğu yeni deneyimler hepimizi geliştirecek.”