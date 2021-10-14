Öğretmenler Cudi Dağı’nda padal çevirdi

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Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, "Bu sene yeni atanan öğretmenlerimizle hali hazırda devam eden öğretmenlerimizi bir araya getirerek adaptasyonunu kolaylaştırmak istedik" dedi.

Etkinliğe, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi Eda Kuruca, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Gençlik Merkezi Müdürü Ayten Şimdi ve öğretmenler katıldı. Etkinliğin startı Silopi Kapalı Spor Salonu önünden verildi. 100 bisikletli aynı anda Cudi Dağı eteklerinde bulunan Esenli köyüne doğru pedal çevirdi. Köy yakınındaki bir mağarada toplanılmasının ardından kitap okuma etkinliği ve çiğ köfte ikramı yapıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Kaymakam Can Kazım Kuruca, "100 öğretmenimiz ile birlikte pedal çevirerek Esenli köyümüze geldik. Bu şirin mağaramızın içinde otantik bir ortamda öğretmenlerimizle beraber hem sohbet ettik, hem kitap okuyarak biraz dinlemiş olduk. Bu sene yeni atanan öğretmenlerimizle hali hazırda devam eden öğretmenlerimizi bir araya getirerek adaptasyonunu kolaylaştırmak istedik. Nuh’un gemisine ev sahipliği yapan Cudi dağı eteğinde ’1 pedal 1 nefes’ etkinliğini gerçekleştirmiş olduk dedi.

Yapılan etkinlikten büyük keyif aldıklarını anlatan öğretmenler, ortamı ve doğayı tanıma adına güzel bir etkinlik olduğunu dile getirdi.