Öğretmenler birden fazla özel okulda ders verebilecek

MEB Özel Öğretim Kurumları tarafından paylaşılan yazı şöyle:

"Özel okullarda görev yapan öğretmenlere, ilgi (b) yönetmeliğin 26’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan 'Okullarda görevli öğretmenler ile uzman öğreticiler haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücretli 20 saat olmak üzere toplam 40 saate kadar ders okutabilir' hükmü doğrultusunda, okulun kurucusu ile yaptıkları en az 1 yıllık iş sözleşmesine göre valiliklerce çalışma izni düzenleniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 öğretim yılına mahsus olmak üzere, ilgi (a) Makam Oluru ile özel okullarda görev yapan öğretmenlerden, halen çalıştıkları okul ile yaptıkları iş sözleşmesinde belirtilen ders saatini kendi okullarında dolduramayanların istemeleri ve kurumlarının uygun görmesi halinde toplamda 40 ders saatini geçmeyecek şekilde ders saati ücretli olarak başka bir özel okul ile de iş sözleşmesi yaparak derse girebilmeleri uygun görüldü.

İlinizde görev yapan özel okul öğretmenlerinin yukarıda belirtilen şartları yerine getirmeleri durumunda, sadece 2020-2021 öğretim yılıyla sınırlı olmak üzere başka bir özel okulda da ders saati ücretli olarak derse girebilmeleri için haftalık gireceği toplam ders saati sayısının aylık karışlığı 20 saat ve ders saati ücretli olarak 20 saat olarak toplamda 40 ders saatini geçmemesi şartıyla;

1- Öğretmenin halen görev yaptığı özel okul ile yapmış olduğu iş sözleşmesinin devam ettirilmesi,

2- Görev yaptığı özel okul tarafından, başka bir özel okulda ders saati ücretli olarak derse girmesine muvafakat edilmesi,

3- Öğretmenin başka bir özel okulda da ders saati ücretli olarak görev almayı talep etmesi halinde il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince baş vuranlardan durumu uygun görülenlerin kendi okulunda dolduramadığı ücretli ders saati sayılarının özel öğretim kurumları modülünden silinip ilgi (b) yönetmeliğin 40’ıncı 41’inci maddeleri gereği yeni özel okul için düzenlenecek olan ders saati ücretli çalışma izninde belirtilen ders saati sayısının modüle işlenerek öğretmenin yeni özel okulda da derse girebilmesi sağlanacaktır."