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‘Öğretmeniz’ dergisinin 3’üncü sayısı yayımlandı

Güncelleme Tarihi:

#Millî Eğitim Bakanlığı#Öğretmeniz#Dergi
‘Öğretmeniz’ dergisinin 3’üncü sayısı yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 13:03

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan ‘Öğretmeniz’ dergisinin 3’üncü sayısı okuyucuyla buluştu.

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Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlere ait çalışmaların, fark oluşturan projelerin ve örnek uygulamaların paylaşıldığı ‘Öğretmeniz’ dergisinin 3’üncü sayısı dijital platformda yayımlandı. Dergide, Türkiye genelinde Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kültürel birikimlerini ön plana çıkarmak, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini yüceltmek ve saygınlığını artırmak amaçlandı. Fotoğraf veya resim sanatı, şiir, eğitimde iyi uygulamalar, anı, deneme, iz bırakanlar, köşe yazısı, öykü, seyahat yazısı ve eğitim haberleri bölümlerinden oluşan ‘Öğretmeniz’ dergisine ogretmeniz.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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#Millî Eğitim Bakanlığı#Öğretmeniz#Dergi

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