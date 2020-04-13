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Eğitim
AA-DHA
Haber Giriş: 13.04.2020 - 15:41,Son Güncelleme:

Öğretmenini görünce gözyaşlarını tutamadı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde ilkokul öğrencisi Gülfem Ercan (9), çok özlediği öğretmeniyle görüntülü görüşmesi sırasında gözyaşına boğuldu.

Öğretmenini görünce gözyaşlarını tutamadı
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Koç İlkokulu 3'üncü sınıf öğretmeni Azize Yıldızgörer, öğrencileriyle sosyal medya üzerinden görüntülü iletişime geçerek, ders durumlarını kontrol edip, onları ders çalışmaya yönlendiriyor. Yıldızgörer, bu kapsamda öğrencisi Gülfem Ercan ile görüntülü görüşme yaptı. Okullarda koronavirüs salgını dolayısıyla eğitime ara verilmesi dolayısıyla uzun süredir öğretmenin göremeyen Gülfem, görüşme sırasında duygulanıp, gözyaşını tutamadı. "Sizi böyle gördükçe üzülüyorum" diyen Gülfem'i öğretmeni teselli etmeye çalıştı.

Öğretmenini görünce gözyaşlarını tutamadı

Gülfem Ercan, "Öğretmenimi, okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. Öğretmenimle telefonda görüşüyorum. Onu görünce ağlıyorum çünkü onu çok özlüyorum" dedi.

Öğretmen Yıldızgörer ise görüntülü görüşme yaparak öğrencilerinin dersleri hakkında bilgi aldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Ağlayınca o an kendimi çok kötü hissettim. Durumu toparlamam gerekiyordu. Bunun geçici bir durum olduğunu, uzaktan eğitimin tatil olmadığını dile getirdim. İnşallah sınıfımızda yeniden bir araya geleceğimizi söyledim."

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