‘Öğretmenin İyi Olma Hali, Motivasyonu’ sempozyumu 27 Mart’ta

Türkiye Özel Okullar Derneği Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokul Komisyonu üyelerinin desteğiyle düzenlenen ‘Öğretmenin İyi Olma Hali, Motivasyonu’ konulu 10’uncu Temel Eğitim Sempozyumu; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız’ın katılımıyla 27 Mart’ta çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Resmi ve özel okulöncesi eğitim kurumu ile ilkokullardan 1500’den fazla yönetici ve öğretmen ile basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan ‘Öğretmenin İyi Olma Hali, Motivasyonu’ sempozyumda; Prof. Dr. Acar Baltaş ‘Hayatın Hakkını Vermek’, Psikolog Funda Akkapulu Aydın ‘Öğretmenlik: Hayat Vermek / Hayatta Kalmak’, İletişimci-Yazar Dr. Umut Kısa ‘Hocam Var mısın?’, Uzman Psk. Danışman Seçil Akaygün Cüntay ve Uzman Psk. Danışman Şükran İ. Başarır’ın konuşmacı olacağı panelde ise ‘Ailemize, Öğrencilerimize ve Kendimize Duygusal İlkyardımda Bulunabilmek’ konularında görüşlerini katılımcılarla paylaşacak. Sempozyuma katılmak isteyen öğretmenler 26 Mart’a kadar http://temelegitim.tozok.org.tr adresinden kayıt yapabilecek.