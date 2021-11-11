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Öğretmenim için bir fidan

#Milli Eğitim Bakanlığı#24 Kasım Öğretmenler Günü#Öğretmenim İçin Bir Fidan
Öğretmenim için bir fidan

Millî Eğitim Bakanlığı, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere fidan armağan etmek için kampanya başlattı. 1 milyon 200 bin öğretmen için en az bir fidanla ormanları büyütmeye katkı sağlamayı amaçlayan “Öğretmenim İçin Bir Fidan” kampanyasına ilk destek 1000 fidanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.  Kampanya kapsamında öğrencilerin, öğretmenlerinin isimleriyle yapacakları her yüz 100 bin fidan ile bir hatıra ormanı oluşturulacak.

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Millî Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hem öğretmenlerimize hem de ülkemize anlamlı ve kalıcı bir hediye sunmak için “Öğretmenim İçin Bir Fidan” kampanyası başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı, çevre ve doğa bilincini geliştirmek için başlattığı “Öğretmenim İçin Bir Fidan” kampanyasında her 100 bin fidan için bir hatıra ormanı oluşturacak.

Kampanya çerçevesinde öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sayfasında yer alan http://meb.ai/K1SbSf linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabilecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilecek bu kampanyada öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek.

Kampanyaya ilk destek Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde fidan dikim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Millî Eğitim Bakanlığı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü için ‘Öğretmenim İçin Bir Fidan’ kampanyası başlattığına dikkati çekerek “Milli Eğitim Bakanlığı’mız da 24 Kasım vesilesiyle her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattı. Bizim de 1.000 fidan bağışlayarak katılacağımız bu anlamlı kampanyayla öğretmenlerimiz adına ülkemize 1 milyon 200 bin fidan daha kazandıracağız” dedi.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#24 Kasım Öğretmenler Günü#Öğretmenim İçin Bir Fidan

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