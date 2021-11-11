Öğretmenim için bir fidan

Haberin Devamı

Millî Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hem öğretmenlerimize hem de ülkemize anlamlı ve kalıcı bir hediye sunmak için “Öğretmenim İçin Bir Fidan” kampanyası başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı, çevre ve doğa bilincini geliştirmek için başlattığı “Öğretmenim İçin Bir Fidan” kampanyasında her 100 bin fidan için bir hatıra ormanı oluşturacak.

Kampanya çerçevesinde öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sayfasında yer alan http://meb.ai/K1SbSf linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabilecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilecek bu kampanyada öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek.

Kampanyaya ilk destek Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde fidan dikim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Millî Eğitim Bakanlığı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü için ‘Öğretmenim İçin Bir Fidan’ kampanyası başlattığına dikkati çekerek “Milli Eğitim Bakanlığı’mız da 24 Kasım vesilesiyle her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattı. Bizim de 1.000 fidan bağışlayarak katılacağımız bu anlamlı kampanyayla öğretmenlerimiz adına ülkemize 1 milyon 200 bin fidan daha kazandıracağız” dedi.