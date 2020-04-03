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GeriEğitim Öğretmenevleri, 16 bin 178 sağlık çalışanını ağırladı
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Eğitim
AA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 14:31,Son Güncelleme:/

Öğretmenevleri, 16 bin 178 sağlık çalışanını ağırladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sağlığımız için canları pahasına ter döken sağlık çalışanlarımıza böylesi bir süreçte ev sahipliği yapıyor olmak eğitim ailemiz için onurdur" dedi.

Öğretmenevleri, 16 bin 178 sağlık çalışanını ağırladı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuya ait sosyal tesislerinin, sağlık çalışanlarının ücretsiz kullanımına açılması yönündeki talimatıyla ülke genelinde belirlenen öğretmenevlerini sağlıkçıların hizmetine sunduklarını belirtti. Bakan Selçuk, "Bu süreçte 428 öğretmenevimizde 16 bin 178 sağlık çalışanına ücretsiz konaklama ve yemek imkânı sunduk. Sağlığımız için canları pahasına ter döken sağlık çalışanlarımıza böylesi bir süreçte ev sahipliği yapıyor olmak eğitim ailemiz için onurdur. Sağılık çalışanlarını ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.

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