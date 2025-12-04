Öğretmene zorbalığa tepki yağdı

Haberin Devamı

Ankara Çankaya’da bulunan Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 10’uncu sınıf öğrencilerinin sınıf ortamında fizik öğretmenlerine karşı alaycı, saygısız ve zorbalık içeren davranışlarda bulunduğu görüldü. Görüntülerde bir öğrenci öğretmeni itekliyor, masasını sallıyor, bazı öğrenciler de bu duruma gülüyor.

İTEKLEMELER, ALAYCI GÜLÜŞLER...

Öğretmen bu tavırları sergileyen öğrencileri disipline vermekle korkutmaya çalışıyor ama buna rağmen saygısızlık dozu artarak devam ediyor. Bazı öğrencilerin masasına oturan öğretmenin zorla yüzüne dokunduğu, isteği dışında, rahatsızlık verecek şekilde kafasından öptükleri görülüyor. Bunu yapaken de öğretmene ‘dedem’ ve ‘fıstık’ diye sesleniyorlar. Görüntülerde en dikkat çeken noktalardan biri de neredeyse tüm sınıfın bu saygısızlığa gerek video çekerek gerek gülerek gerek alaycı söylemlerle dahil olması.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Mimar Kemal Anadolu Lisesi fizik öğretmeninin 10’uncu sınıf öğrencileri tarafından taciz edildiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü devreye girdi. Dün sabah saatlerinde Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali okula giderek olayla ilgili idarecilerden bilgi aldı. Okul müdürlüğü tarafından sınıftaki çocuklarla ilgili disiplin süreci başlatıldı. Disiplin soruşturması sürecinde öğrencilerin ifadelerinin alınması ve görüntülerde yapılacak inceleme sonrası nasıl bir cezai yaptırım uygulanacağına karar verilecek.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Paylaşılan videoya sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Öğretmenlere saygısızlığa son verilmesi gerektiği noktasında birleşen yorumlardan bazıları şöyle;

* İlkokul öğretmeni olarak söylüyorum; bizler lisede bu duruma gelecek öğrencileri biliyoruz, veliyi uyarıyoruz. İpi çocuğun eline veriyor sonra kendileri de başedemiyorlar. İlkokul 1’de ödeve kızıp evdeki televizyonu kıran çocuk da var, bütün ailesini salondan kovan çocuk da...

* Acilen okullarda öğrenci disiplininin sağlanması gerekiyor.

* Öğretmenin yaptırımının olmadığı öğrenci merkezli sistem böyle sonuçlar doğuruyor. Öğretmen tepki verse belki soruşturmaya uğrayacak.

* İpleri öğretmenin elinden almamak lazım.

* Bunlar ilkokulda başlıyorlar. Aileleri tarafından şımartılarak bu hale geliyorlar. Disiplin cezası yok, zaten öğretmen velinin oyuncağı olmuş. Öğrenciye ‘höt’ desen şikâyet, sonrası bu işte.

* Koskoca sınıfta bir öğrenci bile kalkıp ‘Ne yapıyorsunuz siz’ dememiş. Utanç verici. Aileleriyle birlikte rehabilite edilmeleri gerekiyor.

ÇELME TAKIP HASTANELİK ETMİŞLER

İddiaya göre sınıfta yaşanan bu olayların ardından öğrenciler, öğretmenin yakasını bırakmadı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından öğrenciler okulda öğretmene çelme takarak yere düşmesine neden oldu. Başını yere vurduğu için beyin kanaması riskine karşı hastanede gözetim altında tutulan fizik öğretmeninin sakin mizacı gereği uzun süredir benzeri zorbalıklara maruz kaldığı ve öğrencilerin hedefi haline geldiği iddialar arasında.

EĞİTİMCİLER TEPKİLİ: ‘BU HEPİMİZE SAYGISIZLIK’

Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Muharrem Bayrak şöyle konuştu: “Bir eğitimci olarak değil, önce bir insan olarak o sahneleri izlerken büyük bir üzüntü, kırgınlık ve kaygı hissettim. Çünkü o görüntülerde incinen yalnızca bir öğretmen değil, toplum olarak değerlerimiz, saygı kültürümüz ve geleceğimize dair umutlarımızdı. Öğretmen bir toplumun hafızasını, vicdanını ve istikametini ayakta tutan kişidir. Sınıfa yalnızca ders anlatmak için değil, gençlerin kişiliklerini, karakterlerini ve hayat duruşlarını şekillendirmek için girer. Onu incitmek, alaya almak ya da otoritesini zedelemek sadece bir kişiye yapılmış bir saygısızlık değildir. Bu, hepimize yapılmış bir saygısızlık ve haksızlıktır. Topluma çağrım şudur: Gelin, öğretmenlerimizi koruyalım. Onlara sahip çıkalım. Çocuklarımıza saygıyı, empatiyi ve iyi insan olmayı yeniden hep birlikte öğretelim. Öğretmeni güçlendirmeden hiçbir eğitim sistemi ayakta kalamaz.”

TOLERE ETMEMEK GEREKİR

“Yaşanan olay hepimiz için çok üzücü” diyen Pertevniyal Lisesi Müdürü Şeref Koç ise yaşananları şöyle değerlendirdi: “Bu saygısızca, öğrenciye asla yakışmayacak, öğretmenin de asla layık olmadığı bir durum. Zaman zaman bu tür üzücü olaylarla karşılaşıyoruz. Ancak hepsi öğretmenin sabrıyla aşılıyor. Önceden öğrenciler böyle şeylere cesaret edemezlerdi. Çok katmanlı değerlendirilebilecek bu olayın temelinde toplumsal çürümeden bahsetmemiz yanlış olmaz. Toplum nezdinde öğretmenleri itibar bakımından yüceltmemiz gerekiyor. Okul idarelerinin de ‘Öğrencidir, bir sefer yapmıştır’ diyerek tolere etmemesi gerekir. Tolere edildikçe, bunun yaygınlaştığını düşünüyorum.”