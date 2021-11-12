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Öğretmene tren ve kargoda 24 Kasım indirimi

#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#TCDD#Hızlı Tren
Öğretmene tren ve kargoda 24 Kasım indirimi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda, Bakanlıkça onaylanan özel okullarda ve yüksek eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, YHT ve ana hat tren biletlerindeki yüzde 50 indirimden 24-30 Kasım döneminde yararlanabilecek.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü Kampanyası kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda, Bakanlıkça onaylanan özel okullarda ve yüksek eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, 24-30 Kasım döneminde yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü 2016'dan beri sürdürdüğü "Öğretmenler Günü Kampanyası"nı bu yıl da uygulamaya koyacak.

Bu kapsamda 24-30 Kasım'da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda, Bakanlıkça onaylanan özel okullarda ve yüksek eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, YHT ve ana hat trenlerini yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

PTT KARGO'DA YÜZDE 24 İNDİRİM
PTT AŞ tarafından da Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kampanya kapsamında, PTT'nin yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu ücretlerinde 24 Kasım'da yüzde 24 indirim yapılacak. İndirimden faydalanmak isteyen öğretmenlerin, kargo gönderimi sırasında öğretmen kimlik kartını ibraz etmeleri yeterli olacak.

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#TCDD#Hızlı Tren

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