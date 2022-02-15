‘Öğretmene kariyer’ görüşe açıldı

Haberin Devamı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin hazırladıkları ‘Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’ taslağını tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet sitesinde yer alan bilgilere göre Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Resmi Gazete’nin 14 Şubat tarihli sayısında yayımlanmasının ardından kanuna dayanarak hazırlanan ‘Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’ taslağı açıklandı. Bakan Özer, yönetmelik taslağıyla ilgili şunları söyledi:

1 AY DEVAM EDECEK

“İstirhamım, tüm öğretmenlerimizin, tüm yöneticilerimizin, tüm eğitim paydaşlarının görüşlerini samimi bir şekilde bu adres üzerinden göndermeleri. Yönetmelik taslağına görüş süresini 1 ay tutacağız ve 15 Mart’a kadar paydaşlarımız bu yönetmelikle ilgili görüşlerini Millî Eğitim Bakanlığı ile paylaşabilecekler. Bu süreç içerisinde diğer eğitim paydaşları ile ilgili görüş alma süreçleri de aktif olarak devam edecek. 15 Mart’a kadar gelen tüm görüşleri değerlendirerek yönetmeliğe son şeklini vereceğiz ve Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’mıza göndermiş olacağız.”

Haberin Devamı

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Bakan Özer, bir soru üzerine de “Şu anda bizim eğitim sistemimizde 75 bin 669 uzman öğretmen, 88 başöğretmen var. Uzman öğretmenlerimiz ile başöğretmenlerimiz, kanunun vermiş olduğu tüm hakları bugünden itibaren almaya başlayacaklar. Uzman ve başöğretmenlik eğitimlerinin tamamı ücretsiz olacak, özel okul öğretmenleri de başvurabilecek. Sınavlar da uzman öğretmenlikteki minimum 180 saat, başöğretmenlikteki minimum 240 saatlik eğitimin içeriğinden olacak” ifadelerini kullandı.