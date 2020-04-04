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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 04.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Öğretmene iyi haber: Ek ders ücreti tamam

Ek ders ödemesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararında “Öğretmenler üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ücretten yararlandırılır” denildi.

Öğretmene iyi haber: Ek ders ücreti tamam
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ÖĞRETMENLERİN üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

TELAFİ EĞİTİMİ YERİNE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, 2006 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara geçici madde eklendi. Eklenen geçici maddede, “Tanımlanan kapsamda görev yapmakta olan öğretmenler, COVID-19 salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır. Bu kapsamda ödeme yapılanlar, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi eğitimleri ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin görev verilmesi halinde, bu görevleri ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden yapılan ödemeler geri tahsil edilir” denildi.

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