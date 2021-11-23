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Öğretmenden vefa yüzüğü

#Öğretmenden Vefa Yüzüğü#Emine Kelik#Vefa Borcu
Öğretmenden vefa yüzüğü
Beyazıt Şenbük

Eğitim hayatını zor şartlar altında tamamladı. Üniversite yıllarında babası, annesin yüzüğünü satıp ona harçlık gönderdi. Sonunda okulu bitirip öğretmen oldu. 6 yıldır öğretmen olarak çalışan ve Aksaray’da bir köy okulunda görev yapan 31 yaşındaki Emine Kelik vefa borcunu ödemek için annesine bir yüzük aldı ve bunu sosyal medyada paylaştı. Kelik paylaşımında annesine aldığı hediyeyi fotoğraflayıp, “Öğretmen maaşıyla ne mi yapılır? Bizi okutmak için, yüzüğünü bile satan anneye yüzük alınır” ifadesini kullandı. Emine öğretmenin bu paylaşımı sosyal medyada on binlerce beğeni aldı.

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Emine öğretmenin babası Mehmet Kelik Aksaray’da hayvancılıkla uğraşan bir küçük çiftçiydi. Annesi Sakine Kelik ise ev hanımıydı. Aile bir yandan maddi sıkıntılarla boğuşuyor bir yandan da sahip oldukları 7 kız çocuğunu büyütmeye çalışıyordu. Kardeşleriyle bir arada büyüyen Emine Kelik’in ablası ve bir kardeşi kendisi gibi öğretmen oldu. Emine öğretmenin üniversite öğrencisi olduğu yıllardan unutamadığı anısı annesinin yüzüğünün satılarak kendisine harçlık olarak gönderilmesiydi.

YÜZÜK AKLIMIN BİR KÖŞESİNDEYDİ”
Emine Kelik o günleri ve içindeki vefa duygusunu şöyle anlattı; “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde öğrenciyken aslında bir yandan da aileme yük olmamak için çalışıyordum. Ama onlar da beni şartlarını zorlayarak hep destekliyorlardı. Bir gün babam bana beklemediğim bir para gönderdi. Sonrada öğrendim ki bunu gönderebilmek için annemin yüzüğünü satmış. O günden beri aklımın bir köşesinde hep o yüzüğü yerine koymak vardı uygun vakit bulamadım. Hep bir şeyler engel oldu çünkü yiyecek yemeğimiz olmadığı zamanlar yaşadık. Ama sonunda bu hayalimi gerçekleştirdim.”

“ANNEMİN HAKKINI ÖDEYEMEM”
Yüzüğü almaya karar verdikten sonra annesiyle kuyumcuya giden genç öğretmen;” Annem yüzükler arasında en uygun fiyatlıyı seçti, onun için çok güzel bir hediyeydi ama bana göre onun hakkı asla ödenmez. Keşke elimde olsa da dünyayı onun ayaklarına sersem” dedi.

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#Öğretmenden Vefa Yüzüğü#Emine Kelik#Vefa Borcu

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