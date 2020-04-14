Öğretmenden eve ödev servisi

Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Hacı Yakup Köyü Yeni Yaşam İlkokulu 2’inci sınıf öğretmeni Erkan Boztaş, hazırladığı ödevlerini sadece EBA üzerinden ders gören öğrencilerinin dersleri unutmaması için evlerinin kapısına bırakıyor. Öğretmen Erkan Boztaş, öğrencilerinin EBA üzerinden eğitim almasının yanında derslerden geri kalmamaları için ev ödevi hazırlamaya karar verdi. Velilerle görüşme yaparak, okulda bulunan yazıcıyı evine getirerek, her öğrenci için çıktı aldı. Boztaş, ödevleri ev ev gezerek öğrencilerine ulaştırmaya başladı. Veliler öğretmenin hazırladığı ödevleri tek tek getirmesinden mutlu olduğunu belirtti.

“Haftada en az bir kere evlere ödev götürüyorum” diyen öğretmen Boztaş, ödevin dışında boyama, kes-yap, bulmaca gibi eğlenceli aktiviteleri de evlere bıraktığını belirterek, şunları söyledi:

“Çocuklar okuldan uzakta kaldı. Velilere ben ödevleri EBA’dan ve sosyal medya üzerinden gönderiyordum. Sonuçta küçük çocuklar. 2’inci sınıf öğrencileri yazmaları biraz zor olunca velilerle bu durumu düşündük. Nasıl bir çözüm üretebileceğimizi görüştük. Okulda bir yazıcımız vardı. Onu ben eve götürdüm. Çıktıları alıp fotokopileri hazırladım. Evine ulaşabildiklerimin evine bırakıyorum. Ulaşamadığıma da bir şekilde ulaştırıyoruz. Haftada en az bir kez öğrencilere bu şekilde ev ödevleri bırakıyorum. Ödevler az geldiğinde iki kez gidiyorum.”

Veli Hacer Atmaca ise, öğretmenin ev ödevi dağıtmasından mutlu olduklarını söyleyerek, “Dileriz ki çocuklarımız okullarına gidebilsin. Bizim çocuğumuz zaten evde eğitim gören bir çocuk. Böyle bir virüs, bu kadar kaos içinde unutulmaması bizi mutlu etti. Çocuğumuz evde olduğu halde unutulmaması ve kapı kapı gezilmesi çok güzel bir şey. İnşallah bu virüs bir an önce biter. Bütün çocuklarımız okullarına kavuşur” diye konuştu.

Veli Şahiyan Acar ise, “‘Zaten okuldan uzaktayız. Çocukların televizyondan dersleri takip etmesi daha zor oluyor. Öğretmenine takıldığı yerde sorabiliyor ama burada soramıyorsunuz. Öğretmenle biz telefonda da görüşüyoruz. Gereken bilgileri de alıyoruz. Eve de ödevleri geliyor" dedi.