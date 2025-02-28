“Öğretmen yetiştirme sürecinde sıkıntı vardı”

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İstanbul’da Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı tarafından düzenlenen ‘Türk Eğitim Sisteminde Dönüşüm Sempozyumu’na katılan Bakan Tekin, etkinliğin açılış konuşmasında bu eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocukların milli ve manevi değerlere sahip bir şekilde yetişeceklerine dikkat çekti. Bakan Tekin, yeni müfredatla radikal değişiklikleri gerçekleştirdiklerini dile getirerek şunları söyledi:

YENİ PROGRAMLARIMIZI HAYATA GEÇİRDİK

“Çocuklarımıza bu milletin bir parçası olduklarını öğretmek durumundayız. Onların milli ve manevi değerlere sahip, bu ülkenin ve coğrafyanın bir mensubu olmaktan gurur duyan ve dünyanın neresinde olursa olsun bir haksızlık gördüklerinde ataları gibi haksızın yanında olmayı bir yaşam standardı olarak gören bir nesil olarak yetişmesini istiyorduk. Bundan hareketle 2024-2025 eğitim öğretim yılında radikal bir değişiklik yaparak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yeni programlarımızı hayata geçirdik. Bu çok önemli bir adımdı.

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STRATEJİMİZİ GELİŞTİRMEYİ AMAÇLADIK

Bunun yanı sıra bir adım daha attık ve dünyadaki öğretmen yetiştirme sürecinin nasıl ilerlediğine dair birçok araştırma okuduk. Türkiye’de öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili de bir sorun olduğuna kanaat getirdik. Öğretmenlerin akademik başarısıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde bir öğretmenin ancak mesleğinin 15’inci yılında çocuklara akademik başarı verme noktasında muadilleriyle aynı noktaya geldiğini gördük. Yani öğretmenlerimiz 15 yıl boyunca o noktaya gelemiyor. Diğer ülkelerde ise öğretmelerin ilk yıllarında başarı ve performansları en yüksek düzeyde. Burada bir hata vardı. Bazı ülkelerde öğretmen adayları mesleğe başlamadan önce okullarda yaklaşık 500 saat stajyer ya da aday öğretmen olarak çalışıyor. Bizde ise maalesef böyle bir durum yoktu. Bu yüzden öğretmen yetiştirme stratejimizi geliştirmek amacıyla ‘Milli Eğitim Akademisi’ni hayata geçirdik. Bunu çok önemsiyorum.”

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul programı kapsamında bu yıl bilim ve teknoloji eğitiminin uygulanmaya başlandığı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Anaokulu’nu ziyaret etti. Burada çocuklarla bir araya gelen Bakan Tekin, onlarla sohbet etti. Okulun bahçesinde yer alan ağaç evde çocuklara kitap okuyan Bakan Tekin, ardından kar tatilinde neler yaptıklarını sordu. Bakan Tekin ziyaretinin sonunda ise öğretmenlerle bir araya geldi.

İTÜ ANAOKULU’NDA BİLİM VE TEKNOLOJİ



İTÜ Anaokulunda uygulanan bilim ve teknoloji eğitimi çocukların bilişsel, dijital ve mühendislik becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca bu model, disiplinler arası bir öğretim tasarımıyla çocukların geleceğe hazırlanmalarını hedefliyor. İTÜ Anaokulu Müdürü Fatma Sıhhat Beydoğan, ilk kez 2023 yılında öğrenci kabul ettiklerini ve bu yıl bilim ve teknoloji odaklı eğitim modelini uygulamaya başladıklarını söyledi ve şöyle devam etti:

“Okulumuzda 85 öğrencimiz ve 15 öğretmenimiz var. 3, 4 ve 5 yaş grupları okulumuzda bulunan 6 derslikte eğitim alıyor. 36 aydan itibaren çocukları okulumuza kabul ediyoruz. Bilim, teknoloji ve doğa ağırlıklı eğitim programımız hazırlandı. Bu programda Finlandiya modelinden esinlendik. Bahçemizde yer alan barakalar ve parkurlar, çocukların tamamen doğal ortamdan soyutlanmadan tabiat içerisinde eğitim almasına olanak sağlıyor. Burada çocuklar çamur içerisinde oyun oynuyor, kar yağarken dahi doğayla buluşuyor. Bilim ve teknoloji programı şu an için sadece bir sınıfta uygulanıyor. Fen, matematik ve bilim ağırlıklı bir eğitimimiz var. Burada teknolojinin sadece tablet ve telefondan ibaret olmadığını ve legolarla da farklı ürünler üretebileceklerini gösteriyoruz. Çocuklara zarar vermeyecek malzemelerle deney yapmayı öğretiyoruz. Bu sayede üretebilmeyi, ürettiğini kullanabilmeyi ve bunun gerçek hayatta işe yaramasını sağlamayı yaşayarak öğreniyorlar.”