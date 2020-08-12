Hürriyet Eğitim
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Öğretmen yer değiştirme sonuçları açıklandı
MEB, 2020 yılı öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimine göre, il dışı atama başvuruları 6 Ağustos’ta başlamış ve 10 Ağustos'ta sona ermişti. Yer değiştirmek isteyen öğretmenler başvurularının sonuçlarını e-Devlet üzerinden ya da https://mebbis.meb.gov.tr/ adresinden öğrenebilecek.
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