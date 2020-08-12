Öğretmen yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimine göre, il dışı atama başvuruları 6 Ağustos’ta başlamış ve 10 Ağustos'ta sona ermişti. Yer değiştirmek isteyen öğretmenler başvurularının sonuçlarını e-Devlet üzerinden ya da https://mebbis.meb.gov.tr/ adresinden öğrenebilecek.