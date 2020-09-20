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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 20.09.2020 - 10:46 | Son Güncelleme:

Öğretmen ve veliler buluştu

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Öğretmen ve veliler buluştu
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Bu yıl birinci sınıfı okutacak öğrenciler ile veliler dijital ortamda bir araya geldi. Öğretmen ve veliler, öğrencinin çantasında neler olacağından, öğrenciyi okuldan kimin alacağı gibi bir çok konuyu konuştu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:
“1. sınıf okutacak öğretmenlerimiz, velilerimize sürece ilişkin sunum yaptılar. Öğrencinin çantasında bulunacaklardan, onu okuldan kimin alacağına; uzaktan eğitimden, canlı derslere tüm bilgiler  paylaşıldı. Bu yıl böyle elbirliğiyle eğitimi sürdüreceğiz. #okullarıgüvenleaçıyoruz”

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