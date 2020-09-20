Öğretmen ve veliler buluştu

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:

“1. sınıf okutacak öğretmenlerimiz, velilerimize sürece ilişkin sunum yaptılar. Öğrencinin çantasında bulunacaklardan, onu okuldan kimin alacağına; uzaktan eğitimden, canlı derslere tüm bilgiler paylaşıldı. Bu yıl böyle elbirliğiyle eğitimi sürdüreceğiz. #okullarıgüvenleaçıyoruz”