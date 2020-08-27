Öğretmen ve öğrencilere dijital yeterlilik sertifikası

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen 'Akıllı Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme Mesleki Gelişim Programı Sertifika Töreni' programına katıldı. Öğretmenlerin mesleki gelişim programlarında ilklerin yaşandığı süreçte bu yıl ilk kez öğrencilerin de programlardan yararlanmasına imkan sağlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ve CİSCO Network Akademi işbirliğiyle düzenlenen eğitimlerde sertifika almaya hak kazanan yaklaşık 30 bin öğretmen ve aynı programa katılan öğrencilere seslenen Bakan Selçuk, "Arkadaşlar sertifikalarınız bende. Bunlardan yüz binlercesini istiyorum. Tüm öğretmenlerimizin benzer sertifikalarını almasını temenni ediyorum" dedi. Sertifikaların sistemde değer bulması için çalışma yaptıklarını belirten Selçuk, "Bu sertifikanın okuduğunuz lisede kredilendirilmesini istiyorsunuz biz de bunun için bir altyapı oluşturuyoruz. Salgın dönemi olmasaydı bunu çoktan hayata da geçirmiş olacaktık ama önceliklerimiz şu an biraz daha farklı" diyerek şunları söyledi:

"MEB'in veriye dayalı yönetimle diğer dijital becerilerle çok yakından ilgileneceğini söylemiştim. O zaman hoş bir seda olan bu cümlelerin hayata geçiyor olması. Öğretmen ve öğrencilerin becerilerine yönelik olarak sertifikaya dönüşüyor olması ne yapmak istediğimizi belirten bir kanıt. Bu böyle gelişerek devam edecek. Elbette biz öğretmenlerimizin dolayısıyla öğrencilerimizin becerilerinin yeni çağın becerileriyle eşleşmesi noktasında son derece kararlıyız. Bu tür çalışmalarla öğretmenlerimizin becerilerinin artmasını son derece önemsiyoruz. Salgın döneminin bir taraftan kazanımlara yol açacağını söylemek mümkün. Salgın dönemine öğretmenlerimizin dijital becerilerinde inanılmaz bir artış oldu. Eskiden yıllık çerçevesinde 20, 30 binlerde düşündüğümüz öğretmen eğitimi artık 500 bin, 600 bin, 1 milyona çıktı. Yani bunu yapabiliyoruz. Bu çalışmalar bizim değişime olan inancımızı ve zamanın ruhuna olan saygımızı gösteriyor.

SERTİFİKALAR LİSEDE KREDİLENDİRİLEBİLİR

Uluslararası akredite sertifikalarını çok önemsiyoruz. Çünkü öğretmenlerimizin dünya penceresiyle bir arada olmasını istiyoruz. Öğrencilerimizin dünyanın her yerinden sertifika almasını ve bu sertifikaların da bizim sistemimiz içinde değer bulmasını istiyoruz. Ben bu sertifikayı aldım akredite bir sertifika. Bu sertifikanın okuduğum lisede kredilendirilmesini istiyorum diyebilmesi için bir altyapı oluşturuyoruz. Salgın dönemi olmasaydı bunu çoktan hayata da geçirmiş olacaktık ama önceliklerimiz şu an biraz daha farklı.

YENİ ÇALIŞMALAR MASAMIZDA

Ben Milli Eğitim Bakanı olarak belli fikirleri söylüyorum ama bunların hayata geçmesi çok önemli. Bunu MEB'in içinde kendi kendimize yapmamız söz konusu değil. Biz Türkiye'nin, dünyanın birikimini istiyoruz. O yüzden CİSCO gibi işbirlikleri yapmaya devam edeceğiz. Ben de çok heyecanlıyım. Emeği geçen herkese şükran borçluyum. Yeni eğitimler farklı çalışmalar geliyor. Veri yönetimi, dijital beceriler ve diğer hususlar bizim çalışma masamızdaki konular. Bunların takibindeyiz.”