Öğretmen sadece öğretmen değildir

İşte onlardan kimi çocuklar soğukta üşümesin diye okul inşa ettirirken, kimi de daha iyi sıralarda okusunlar diye zımpara yapıyor:

4 DERSLİKLİ OKUL YAPTIRIYORLAR

Van'ın Muradiye ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Otlakbaşı Mahallesi'ndeki 211 öğrencinin bulunduğu Otlakbaşı İlkokulu’nda görev yapan 11 öğretmen, öğrencilerine daha sağlıklı eğitim ortamı oluşturmak için çalışma başlattı. Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü mahallede ikili eğitimden dolayı günün ilk ışıklarıyla okula gelen ve akşam karanlık çöktükten sonra çıkan öğrencilerin üşümesine üzülen öğretmenler, derslik sayısını artırarak tekli eğitime geçmeye karar verdi. Bunun için aralarında para toplayan, belediye ve hayırseverlerden de destek isteyen fedakâr öğretmenler, okulun bahçesine yaptıracakları dört derslikli ek binanın temelini attı. Boş zamanlarında inşaatta çalışarak ustalara yardım öğretmenler, kısa sürede binayı tamamlayıp öğrencilerin hizmetine sunmayı hedefliyor.

ADI ‘ÖĞRETMENLER OKULU’ OLACAK

Yüksel Zorlu (İlçe Milli Eğitim Müdürü): Öğretmen arkadaşlarımız öğrencilerin sıkıntısını gidermek, sağlıklı bir eğitim ortamına kavuşturmak için kendi imkânlarını seferber ettiler. Aralarında para toplayıp hayırsever insanları da işin içine katarak dört derslikli okulun temelini attılar. Çocuklarımız burada sağlıklı bir ortamda eğitime devam edecek. Öğretmenlerimizin anılarını yaşatmak, fedakarlıklarını canlı tutmak amacıyla okulumuzun ismini ‘Öğretmenler Okulu’ olarak değiştireceğiz.

YÖNETİCİSİ OLDUKLARI OKULUN ESKİYEN SIRALARINI ONARIYORLAR

Karabük'ün Eflani ilçesinde ise İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesinin üç idarecisi, öğrencileri için marangozluğa başladı. Öğrencilerin eskiyen sıralarda eğitim görmelerini istemeyen müdür ve iki müdür yardımcısı, kendi imkanlarıyla aldıkları malzemelerle öğrencilerinin temiz ve güzel bir ortamda eğitim görmesi için kolları sıvadı. Okul müdürü Nurullah Girişen, müdür yardımcıları Yıldız Pirgün ve Abdullah Gökyurt'un katkılarıyla malzeme alarak okul sıralarını onarmak için işe koyuldu. Öğrencilerin okulda olmadığı zamanda ellerine zımpara ve boya fırçalarını alan eğitimciler, 19 derslikli okulun eskiyen sıralarını spiral makinesiyle temizleyip zımparaladıktan sonra boyayıp cilalıyor.

‘ÖĞRENCİLERİ YENİ SIRALARLA KARŞILAMAK İSTİYORUZ’

Okul müdürü Nurullah Girişen, öğrencilerin pandemi nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi. Öğrencileri yeni sıralarla karşılamak istediklerini belirten Girişen, "Piyasa araştırması yaptık. 250 sıranın yenilenmesi 6-7 bin lira tutuyordu. 'Bunu kendimiz yapabiliriz' dedik. 500-750 lira tutarla bu işi yapıyoruz. Ahşap zımparalamayı ve cilalamayı bilmiyordum. İstanbul'da yaşayan marangoz amcam bana yol gösterdi. Karabük'teki bir marangozdan da işin inceliklerini öğrendim. Nasip olursa ileride ilçemizdeki diğer okulların da sıralarını yenilemeyi düşünüyoruz" dedi.