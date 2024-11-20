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‘Öğretmen olmak’ ne demek?

Güncelleme Tarihi:

#Prof. Dr. Kasım Kıroğlu#Konuk Yazar#24 Kasım
‘Öğretmen olmak’ ne demek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 16:06

Hayatın erken yaşlarındayken tanıştığımız, bize sıcacık gülümseyen ve şefkatle bakan gözler, ilerleyen yıllarımıza özenle şekil verdi.

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Bize her daim bitmeyen enerjisiyle ‘öğretme’ gayretini gösteren ‘öğretmenlerimiz’, kişisel tarihimizin unutulamayacak en önemli karakterlerinden oldu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kasım Kıroğlu, öğretmenliğin zihinsel bir uğraş olduğuna dikkat çekerek öğretmenin bir bilgi teknisyeni olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Kıroğlu, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında öğretmen olmanın inceliklerini anlatırken aynı zamanda öğretmenliği yeniden tanımlıyor.

Prof. Dr. Kasım Kıroğlu’nun yazısını okumak için tıklayın.

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#Prof. Dr. Kasım Kıroğlu#Konuk Yazar#24 Kasım

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