‘Öğretmen Gözüyle’en güzel fotoğraflar

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MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ülke genelinde düzenlenen ‘Öğretmen Gözüyle’ temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı. Öğretmen gözünün inceliğini, zarafetini, bilgeliğini ve merhametini sanatçı maharetiyle daha görünür hâle getirmeyi hedefleyen yarışmaya 81 ilden öğretmenler katıldı.

ESERLER SERGİLENECEK

Öğretmenlerin eserleri ilk aşamada il millî eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirildikten sonra bunlar arasından 687’si Bakanlığa gönderildi. Bakanlık tarafından belirlenen jürinin değerlendirmesi sonucunda 687 eser arasından dereceye giren ilk 3 eser ile mansiyon almaya hak kazanan 3 eser belirlendi. Türkiye genelinde dereceye giren eser sahibi öğretmenler ödüllerini almak üzere ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ kutlama programına davet edildi. Öte yandan yarışma kapsamında, ödül alan eserlerle birlikte jüri tarafından sergilenmeye değer görülen 60 eser de 21-27 Kasım’da Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi ve 26-27 Kasım’da Erzurum’da toplanacak Maarif Kongresi etkinlikleri kapsamında sergilenecek.