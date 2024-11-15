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‘Öğretmen Gözüyle’en güzel fotoğraflar

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#MEB#Öğretmen Gözüyle#Fotoğraf
‘Öğretmen Gözüyle’en güzel fotoğraflar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 15:11

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ‘Öğretmen Gözüyle’ temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu.

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MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ülke genelinde düzenlenen ‘Öğretmen Gözüyle’ temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı. Öğretmen gözünün inceliğini, zarafetini, bilgeliğini ve merhametini sanatçı maharetiyle daha görünür hâle getirmeyi hedefleyen yarışmaya 81 ilden öğretmenler katıldı.

ESERLER SERGİLENECEK
Öğretmenlerin eserleri ilk aşamada il millî eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirildikten sonra bunlar arasından 687’si Bakanlığa gönderildi. Bakanlık tarafından belirlenen jürinin değerlendirmesi sonucunda 687 eser arasından dereceye giren ilk 3 eser ile mansiyon almaya hak kazanan 3 eser belirlendi. Türkiye genelinde dereceye giren eser sahibi öğretmenler ödüllerini almak üzere ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ kutlama programına davet edildi. Öte yandan yarışma kapsamında, ödül alan eserlerle birlikte jüri tarafından sergilenmeye değer görülen 60 eser de 21-27 Kasım’da Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi ve 26-27 Kasım’da Erzurum’da toplanacak Maarif Kongresi etkinlikleri kapsamında sergilenecek.

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#MEB#Öğretmen Gözüyle#Fotoğraf

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