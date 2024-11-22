Öğretmen Gözüyle fotoğraf sergisi Ankara'da 

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Millî Eğitim Bakanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar, Kızılay'daki Ankara Büyükşehir Belediyesi Metro Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı. Serginin açılışında konuşan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı, Türk millî eğitimine emeği geçen ebediyete göçmüş tüm öğretmenleri andı. Yarışmaya 933 eserin gönderildiğini belirten Vural, jürinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen 60 fotoğrafın belirlendiğini söyledi.