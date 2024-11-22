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Öğretmen Gözüyle fotoğraf sergisi Ankara'da 

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#Öğretmen Gözüyle Fotoğraf Sergisi#Ankara#MEB
Öğretmen Gözüyle fotoğraf sergisi Ankarada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 12:58

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı "Öğretmen Gözüyle" fotoğraf sergisi, Ankara'da ziyarete açıldı. Yarışmada Bingöl'den Serhat Bürke'nin birinci, Ankara'dan Arzu Özkan'ın ikinci ve İstanbul'dan Seda Akça'nın üçüncü oldu. Ödüller 26-27 Kasım'da Erzurum'da düzenlenecek olan Maarif Kongresi'nde Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından verilecek.

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Millî Eğitim Bakanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar, Kızılay'daki Ankara Büyükşehir Belediyesi Metro Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı. Serginin açılışında konuşan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı, Türk millî eğitimine emeği geçen ebediyete göçmüş tüm öğretmenleri andı.  Yarışmaya 933 eserin gönderildiğini belirten Vural, jürinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen 60 fotoğrafın belirlendiğini söyledi.

Öğretmen Gözüyle fotoğraf sergisi Ankarada

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‘Öğretmen Gözüyle’en güzel fotoğraflar
#MEB#ÖĞRETMEN GÖZÜYLE
‘Öğretmen Gözüyle’en güzel fotoğraflarHürriyet LogoHürriyet.com.tr
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#Öğretmen Gözüyle Fotoğraf Sergisi#Ankara#MEB

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