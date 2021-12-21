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Öğretmen eğitimlerinde rekor

#Öğretmen#Milli Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer
Öğretmen eğitimlerinde rekor

Öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri için yeni dönemde başlatılan kapsamlı destek sunma çalışmaları sonucunda eğitimlere katılımcı sayısı yüzde 34 arttı. 2020 yılında yüz yüze ve uzaktan eğitimlere katılan öğretmen sayısı 1 milyon 187 bin 852 iken 2021 yılında bu sayı 2 milyon 773 bin 317’ye yükseldi.

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Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere yönelik kişisel gelişimden mesleki alanlara kadar geniş bir yelpazede eğitimler düzenledi. 1 milyon 655 bin 119 öğretmen genel ve özel alana yönelik eğitimlere katılırken 379 bin 47 öğretmen, yönetim ve kurumsal eğitimleri tercih etti.

Katılımcı sayısına göre en çok talep gören üçüncü eğitim, teknoloji kullanım becerileri oldu. 312 bin 881 öğretmen, bu konuda eğitim aldı. 134 bin 353 öğretmen ise yaşam becerilerine yönelik eğitime katıldı.

ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN EĞİTİM SAATİ, SON 5 YILIN EN YÜKSEK ORANINA ULAŞTI
Düzenlenen eğitim kapasitesindeki artış, öğretmen başına düşen eğitim saatine de yansıdı. 2017 yılında bir öğretmen yılda ortalama 35 saat eğitim alırken bu sayı 2018 yılında 39’a, 2019 yılında 51’e ulaştı. 2020 yılına gelindiğinde ise 41,6’ya düşmüştü. 2021 yılında bir öğretmen ortalama 93,4 saat eğitime katıldı. Böylelikle bu alanda son beş yılın en yüksek oranına ulaşılmış oldu.

Bu dönemde odaklandıkları konulardan en önemlisinin öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesi olduğunu belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi: “Bu kapsamda çok boyutlu adımlar atıyoruz. Attığımız adımların sonuçlara olumlu yansımasını görmekten mutluluk duyuyorum. 2021 yılında düzenlediğimiz eğitimlere katılan öğretmen sayımız 2020 yılına göre yüzde 34 artarken bu artışla son beş yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşmış olduk. Buna göre öğretmen başına düşen eğitim saati 2020 yılında 41,6 iken bu rakam, 2021 yılında yüzde 125 artışla 93,4 saate ulaştı. Bu süreçleri başarı ile yürüten Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum.”  

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Özer, 2022 yılında öğretmenlerin uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduklarını belirterek bu platformun ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki iki haftalık yarıyıl tatilinde kullanılacağını ifade etti.

Yeni dönemde merkezî ve uzaktan eğitimlere ilave olarak yerel ve okul bazlı eğitime de geçeceklerini belirten Özer, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yeni uygulama ile okul düzeyinde de mesleki gelişim faaliyeti düzenlenmesine imkân sağlıyoruz. Okullarımız almak istedikleri eğitimleri, talep gerekçelerini ve ulaşmak istedikleri sonuçları belirleyerek mesleki gelişim planlarını oluşturacaklar ve Bakanlık olarak biz de bu talebin bütçesini doğrudan okula aktaracağız. Bu uygulama ile daha gerçekçi temellere dayanan ve daha çok öğretmene ulaşan bir mesleki gelişim sistemine kavuşmuş olacağız. Bu kapsamda özellikle proje okullarımıza ağırlık vereceğiz.”

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#Öğretmen#Milli Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer

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