Öğretmen eğitiminde bilanço

5 FARKLI EĞİTİM DÜZENLENDİ

Uzaktan eğitim kapsamında öğretmenlerin öğrencileriyle senkronize bir şekilde ders yapma istekleri göz önüne alınarak, EBA’da gerekli altyapı hazırlıkları ve geliştirmeler yapıldı ve ‘EBA Canlı Sınıf’ özelliği 13 Nisan’da kullanıma sunuldu. Kullanıcıların uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri her alan için yardım videoları çekildi, bu materyaller ‘EBA Nasıl’ sayfalarından ve YouTube kanalından yayınlandı. Bu videolar öğretmen, öğrenci ve veliler için ayrı ayrı hazırlanarak her kullanıcı tipine göre detaylı anlatımlar içeriyor. Uzaktan eğitimi ve EBA kullanımını anlatan detaylı öğretmen eğitimleri hazırlanarak EBA Mesleki Gelişim Alanından tüm öğretmenlerimizin erişimine açıldı. Bu kapsamda beş farklı öğretmen eğitimi düzenlendi, mart ayından bu yana 583 bin 610 öğretmene bu kurslar atandı. Kurslarda; EBA kullanımı, EBA Akademik Destek kullanımı, uzaktan eğitim süreci gibi bilgiler verildi.

HER ÖĞRETMENİN BU KURSLARI ALABİLMESİ SAĞLANDI

EBA Akademik Destek, teknolojinin yenilikçi ve etkin kullanımını ön plana çıkararak, internetin olduğu her yerde, zamana ve mekâna bağlı kalmadan kullanılabilen bir eğitim çözümü. Öğrenme ve öğretme süreçlerine dâhil edilerek süreci kolaylaştırıyor ve ilerlemeye yardımcı oluyor. EBA Akademik Destek’te ne gibi özelliklerin bulunduğu, bu özellikleri nasıl kullanabilecekleri ve öğrencilerinin öğrenme sürecine bu platform aracılığıyla nasıl yardımcı olabilecekleri konularında yönlendirmek üzere öğretmenlere EBA Akademik Destek kursu sunuldu. Ayrıca uzaktan eğitim sürecinin ne olduğu ve en verimli şekilde nasıl sürdürüleceği de kurslarla anlatıldı. Bu kurslarda; uzaktan eğitim sürecinde ‘EBA, EBA Akademik Destek ve EBA TV’ araçlarının kullanılabileceği eğitsel senaryolara ve bu süreçte faydalanılacak yardım videolarına yer verildi. Bu kurslardan bazıları özellikle Açık Kurs olarak tanımlandı herhangi bir MEBBİS atamasına gerek kalmadan isteyen her öğretmenin bu kursu alabilmesi sağlandı.

EBA ZENGİN, GÜVENİLİR VE ETKİLEŞİMLİ İÇERİKLER SUNUYOR

EBA, MEB tarafından oluşturulan ve okulöncesinden 12’nci sınıfa, tüm sınıf seviyeleri için güvenilir ve kişiselleştirilmiş öğrenme ortamı sunan, sosyal bir eğitim platformu. Ayrıca kullanıcılara müfredatla uyumlu ders içeriklerinin yanında kişisel ve mesleki gelişim içeriklerini de sunuyor. EBA’da okullarda okutulan 1700’den fazla ders ve 40 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerik bulunuyor. Derslerin her biri için EBA’da ayrı bir alan var. Burada ders seviyesinde; ders kitapları, etkileşimli kitaplar, uygulamalar ve testler sunuluyor. Bunların yanı sıra konu ve kazanımlara eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere özel içerikler gibi çok sayıda ve farklı türde içerik de yer alıyor. EBA’da öğretmen ve öğrencilere 5 binden fazla kitap, 240 binden fazla soru sunuluyor. Ayrıca bu ders içeriklerinin yanı sıra; öğretmen, öğrenci ve velilerin kişisel gelişimlerine, eğlenceli zaman geçirmelerine katkı sağlayacak içeriklerin yer aldığı bir ‘kütüphane’ alanı da bulunuyor. Burada farklı kategorilerde çizgi filmler, okuma kitapları, oyunlar, belgeseller, röportajlar ve dergiler gibi binlerce içerik mevcut. Kişiselleştirmeyle her öğrenciye özelleşmiş ara yüz ve içerikler sunmanın yanı sıra akıllı öneri sistemiyle de öğrencilerin performansına göre içerikler sistem tarafından öneriliyor. Sosyal bir eğitim platformu olan EBA üzerinden öğretmen ve öğrenciler birbirleriyle etkileşim içinde olabiliyor, her öğrenci ve öğretmen kendi duvar alanlarından birbirleriyle ileti paylaşabiliyor, tartışma ve oylama yapabiliyor ve mesajlaşabiliyor. Öğretmenler öğrencilerine çalışmalar gönderebiliyor ve hem bu çalışmalar için hem de genel olarak EBA kullanımına bağlı ders konularında öğrencilerinin performanslarını detaylı olarak analiz raporlarından takip edebiliyorlar.

ANIL YILMAZ KİMDİR?

Orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1992’de Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1995’de Bilkent Üniversitesi’nde ekonomi yüksek lisansı, 2002’de Owen Graduate School of Management’da e-Ticaret ve finans alanında işletme yüksek lisansı derecelerini aldı. 1993’te Devlet Planlama Teşkilatında (DPT) planlama uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Telekomünikasyon, elektronik ve elektrikli makinalar sektörleri uzmanlığı, özelleştirme, imalat sanayisinde devlet yardımları, kamu yatırımları, proje yönetimi ve stratejik planlama konularında planlama uzmanlığı görevlerini yaptı. Planlama uzmanlığı tezini ‘İmalat Sanayiine Sağlanan Devlet Yardımlarının Maliyet ve Etkilerinin Analizi’, yüksek lisans tezini ‘Yapay Sinir Ağları ile İstatistiki Dağılımların Belirlenmesi’ konularında hazırladı. Başta Karayolları Genel Müdürlüğü ve DPT Müsteşarlığı olmak üzere çok sayıda kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu için kurumsal ve tematik strateji geliştirme çalışmalarını yapan Yılmaz; Dünya Bankası, IMF ve Birleşmiş Milletlerin uluslararası eğitim programlarında eğitmenlik yaptı. Yarı zamanlı üniversite öğretim görevlisi olarak e-Ticaret, sistem analizi ve tasarımı dersleri verdi. DPT Müsteşar Danışmanlığı, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2006-2010 yılları arasında DPT Müsteşarlığı Stratejik Planlama Dairesi Başkanlığı, 2010-2011 döneminde DPT Müsteşarlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2011-2018 yılları arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü olarak görev yaptı.

19 Eylül 2018’de MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü olarak görevlendirildi. Dünya Verimlilik Bilimi Konfederasyonu, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye Kalite Derneği, İzleme ve Değerlendirme Derneği yönetim kurulu üyesi olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.