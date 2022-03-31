Öğretmen Değişim Programı'nın ev sahibi Türkiye

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Bakan Özer, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'nin üye, Macaristan ve Türkmenistan'ın ise gözlemci üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri arasında eğitim alanında yapılan iş birliğiyle "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı ile bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz. Güneşin yeniden Doğu'dan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır. Türkistan coğrafyası, yeniden tüm insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi hâline gelecektir.' ifadelerinden yola çıkarak teşkilat üyesi ülkeler arasında gençlere daha kaliteli eğitim sunmak, ülkeler arasında eğitim alanında yeni iş birlikleri geliştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde geçen yılın kasım ayında gerçekleştirilen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8’inci Zirvesi'nin ardından yayımlanan ortak bildiride Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi'nin adının ‘Türk Devletleri Teşkilatı’ olarak değiştirildiğini hatırlatan Özer, bu zirve öncesinde Türk Devletleri Teşkilatı 6’ıncı Eğitim Bakanları Toplantısı'nın Milli Eğitim Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapıldığını söyledi.

6-12 HAZİRAN’DA ANKARA VE İSTANBUL’DA

İstanbul'da geçen yıl 3-4 Kasım'da düzenlenen bu toplantıda Türk Devletleri Teşkilatı 1’inci Öğretmen Değişim Programı'nın 2022'de Türkiye'de yapılması yönünde karar alındığını bildiren Özer, şu bilgileri verdi:

"Konsey üyelerinin diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da iş birliğine büyük önem veriyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasındaki ilk Öğretmen Değişim Programı'nı bu yıl 6-12 Haziran'da Ankara ve İstanbul'da düzenleme kararı aldık. Böylece Türk Devletleri Teşkilatı 1’inci Öğretmen Değişim Programı'nın ilk ev sahibi ülkesi Türkiye olacak. Programa Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve gözlemci üye Türkmenistan ve Macaristan'dan öğretmenleri davet edeceğiz. Program ile ülkemizde ağırlayacağımız öğretmenlere, ülkemizin eğitim alanındaki tecrübelerinin aktarılmasını hedefliyoruz. Türk eğitim sistemi ve davetli ülkelerin eğitim sistemlerinin tanıtılacağı programda öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirmede yeni yaklaşımlar ele alınacak. Bakanlık olarak COVID-19 sürecinde Türkiye'de yürütülen uzaktan eğitim yöntemleri, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile özel eğitim ve rehberlik merkezlerimiz ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerimizde yaptığımız yeni çalışmaları da ağırlayacağımız eğitimcilere aktaracağız.

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Öğretmen Değişim Programı'nın başlatılmasıyla ayrıca Türk devletleri arasında karşılıklı güvenin, dostluk ve iyi komşuluğun güçlendirilmesini, sosyal ve kültürel gelişimin artırılmasını, eğitim, kültür, bilim ve teknoloji alanında iş birliğinin teşvik edilmesini, etkileşimin genişlemesini ve eğitim çalışanlarının mesleki niteliklerinin artırılmasını hedefliyoruz."

EĞİTİM VE KÜLTÜR İŞ BİRLİKLERİ GELİŞTİRİLECEK

Programın bir hafta süreceğini, okul ve kurum ziyaretleri ile kültür programlarının düzenleneceğini söyleyen Bakan Özer, katılımcı öğretmenlere sertifika verileceğini belirtti. Bakan Özer; ortak çaba, ortak vizyon ve ortak hayallerin eseri olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın aynı zamanda müşterek bir idealin de sembolü olduğunu belirterek "Bugün bizleri bir araya getiren sadece dilimiz, tarihimiz, coğrafyamız, kültürümüz değil aynı zamanda müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa etme arzu ve irademizdir. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde gerçekleştirilen Öğrenci Değişim Programı, Kardeş Okul Programı, Öğretmen Uzman Değişimi Programı ve yükseköğretime yönelik Orhun Değişim Programı ile öğrencilerimiz ve öğretim personelimiz arasında yalnızca bilgi ve deneyim paylaşılmayacak, aynı zamanda halklarımız arasında kültür geliştirilecek ve güçlendirilecek" dedi.