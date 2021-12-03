Milli Eğitim Şûrası... Öğretmen de öğrenci de söz sahibi

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Komisyonlar, ‘Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi’, ‘Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği’ ve ‘Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi’ olmak üzere üç ana başlıkta toplandı. Özel İhtisas Komisyonları’nda 81 ilden Ankara’ya gelen eğitim temsilcileri ile Milli Eğitim bakan yardımcıları, daire başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve tabii üyeler yer aldı.

ORTAYLI: HERKES SEFERBER OLSUN

Komisyon üyesi tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Şûra ile ilgili şöyle konuştu: “Herkesin bu iş için seferber olması lazım. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı uzmanları, personeli ve öğretmenler değil herkes. İnşallah alınan kararlar iyi uygulanır. İyi kararlar da aldık. Komisyonda önemli noktalardan birincisi anaokulları meselesi. Türkiye endüstrileşti, çalışan nüfusun sayısı arttı. Analar babalar işe gidiyor. Büyüyen endüstrinin ve iş hayatının yükünü çocukların çekmesi doğru değildir. O bakımdan bu anaokulları meselesi var. Bu bağlamda özel okullara karşı çıkmanın da anlamı yoktur. Fakat bu alanın devlet tarafından düzenlenmesi, kontrol altına alınması gerekir.”

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ÖĞRENCİLERE DE SÖZ HAKKI

Her komisyonda söz ve oy hakkı bulunan ve gözlemleriyle birlikte çözüm önerilerini de sunan öğrencilerden Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Sude Nur Arslan da, “Hepimiz aramızda hiçbir set olmadan, birbirimize bu fikirleri aktarabiliyoruz. Çalışma grubunun oluşturduğu maddeler şu anda gözden geçiriliyor. Ve bizim fikirlerimiz doğrultusunda yapılıyor bu. Öğrenci görüşüne değer verilmesi çok kıymetli. Öğrenci olarak yönetim kurulunda sahnede yer alıyoruz ve bu da bize kendimizi çok değerli hissettirdi” dedi.

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SORUNLAR MASADA

Konusunda uzman ve saha tecrübesi olan isimler tanık oldukları sorunları Şûra üyelerine aktardı. Belirlenen çözüm önerileri masaya yatırıldı. Her öneri oylamaya sunuldu ve ortak tavsiye kararları belirlendi. Üyelerin görüş belirtmesinin ardından belirlenecek tavsiye kararları bugün oylamaya sunulacak.

Büşra Gümüş

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ŞIRNAK’TAN KÖY ÖĞRETMENİ

"Şura’ya Şırnak Uludere’yi temsilen geldim. Okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğine ilişkin çalışmalarda bulunuyorum. Görev yaptığım köy, eğitimde eşitlik üzerine çalışılması gereken bir yer. Fırsat eşitliğinde en dikkat çeken konu okul öncesi eğitim. Beş yaş grubu öğrencilerimizin okula devamını sağlamaya yönelik çalışmalar beni çok sevindirdi. İlkokula geçmeden önce çocukların anaokuluna gitmeye büyük ihtiyacı var. Köy okullarında en büyük sıkıntı devamsızlık ve ailenin eğitime katılımı. Okul öncesi yaş grubunda ailenin eğitime katılması çok önemli. Bu konularda kararlar da alınacak."

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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE ANLATTILAR

Gülseren Şenyüz (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’ndan emekli): Öğretmenlerimizin yeterlilikleriyle ilgili komisyonda yer alıyorum. Alınacak kararlar kadar tartışılan konular da önemli.

Prof Dr. Ali Eryılmaz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi): Ortak dil geliştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla başlıklar üzerine uzun uzun konuşuyoruz. Aramızda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum örgütleri var. Böyle bir ortamın oluşturulmasına kesinlikle ihtiyaç vardı.

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Doç. Dr. Sedef Cambazoğlu Bilici (Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi): Yaklaşık on beş yıldır eğitimci ve öğretmen yeterlilikleri üzerine teorik ve uygulamalı çalışmalar yapıyorum. Şartların daha iyi duruma getirilmesi için öğretmenlerin eğitimi ve öğretmenlik kanunu statüsü hakkında tartışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda aslında hem bu dijital çağın gereklerini hem de milli ve kök değerlerimizi dikkate alacak şekilde güncellemeler ve revizeler yapmaya gayret ediyoruz. Bununla ilgili tavsiye kararlarında bulunuyoruz. Çok demokratik bir ortam var.

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Dr. Halim Aydın Mesleki (iş insanı): Mesleki eğitimin iyileştirilmesi komisyonundayım, iş insanlarına uygun istihdam sağlayacak kişilere yönelik bir mesleki eğitimi savunuyorum. Bizlerin motivasyonu yüksek, yeteneklerini iyi kullanan, mesleğini bilerek bilinçli bir şekilde seçmiş, başarılı temel eğitim almış iş gücüne ihtiyacımız var. Mesleki eğitimin itibar problemini aşacak adımların atılması için tavsiye kararları almaya çalışıyoruz.