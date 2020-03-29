Öğretmen de bizi görüyor mu?

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs eğitim sistemlerinde de köklü değişikliklere neden oldu. Uzaktan eğitim sistemine geçen ilk ülkelerden biri de Türkiye’ydi. İlk haftası geride kalan uzaktan eğitim sürecinde hem öğrenciler hem de velileri çok heyecanlıydı. Velilerin sosyal medyada paylaştığı, öğrencilerin heyecanını gösteren videolar en çok izlenenler arasındaydı.

Bu videolar arasında en beğenileni, Bingöl Gazi İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Elvanur Başbuğ’unki oldu. Elvanur televizyonun karşısında dersini can kulağıyla dinledi. Öğretmenin sorduğu sorulara da aynı tempoda yanıt verdi. Öğretmen dersin sonunda “Aferin çocuklar” deyince Elvanur babasına dönüp, “Bizi duyabiliyor mu?” diye sordu. Elvanur’un o anlarını kayıt altına alan öğretmen babası Halit Rıza Başbuğ videoyu sosyal medyaya yükledi. Halit Rıza Başbuğ yaşananları, “Elvanur uzaktan eğitim için çok heyecanlıydı. ‘Nasıl olacak? Benim öğretmenim de televizyona çıkacak mı?’ diye sorular soruyordu. Öğretmen zıt anlamlı kelimeleri anlatıyordu. Elvanur da sesli bir şekilde derse katılıyordu. Ben de cevapları verirken videoya kaydettim. Öğretmenle aynı tempoda gidince hoş bir görüntü oldu” dedi. Elvanur da videodan utandığını ancak altındaki yorumları okuyunca çok hoşuna gittiğini söyledi.

FORMAYLA TELEVİZYON KARŞISINDA

Şanlıurfa Karaköprü İMKB İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi Yiğit Doğan da uzaktan eğitimin ilk gününde okul formasıyla televizyonun karşısına geçti. Yiğit’in babası Ömer Doğan o anları şöyle anlattı: “Sabah kalkmış. Sehpayı önüne koymuş. ‘Oğlum forma giymene gerek yok, neden giydin?’ dedik. ‘Okula gidiyormuşum gibi olsun istedim’ dedi. Kendini okulda hissetmek istemiş. Sınıf havası yaratmış. ‘Dersimden geri kalmayayım’ diyerek hazırlık yaptırdı. Kanalı kurdum. Ortaokula giden abisi de var. Bayağı heyecanlılardı. Sabah Yiğit izliyor. Onun dersinden sonra abisi izliyor. Öğretmeni soru gönderiyor. O gün hangi konuyu işleyecekse mesaj atıyor.



Yiğit Doğan uzaktan eğitimin ilk gününe okul üniformasını giyerek katıldı. Yiğit kendisini okuldaymış gibi hissetmek istediğini söyledi.

ÖĞRETMENLERİ İYİ ANLADIK

Çocukları evin içinde tutmak zor oluyor. Öğretmenler gün boyunca nasıl tutuyorlar onları daha iyi anlamış olduk. Eğitimde veliye çok büyük görevler düşüyor. Uzaktan eğitimde bunu daha iyi gördük. Ders dışında abisiyle oynuyor. Benden raket istediler. Yemek masasında tenis oynayacaklarmış. Bulamadım raket. Biri tava almış, diğeri kitap cildi bu şekilde oynadılar. Yaratıcılıkları da ortaya çıkıyor.”

İKİ KARDEŞE TELEVİZYON

HakkÂri’nin Şemdinli ilçesinde evlerinde televizyon olmadığı için derslerini takip edemeyen iki kardeşe belediye tarafından televizyon hediye edildi. Televizyonun ayarlanmasının ardından 7’inci sınıf öğrencisi Kasım ile 3’üncü sınıfa giden kardeşi Muhammet Çelik de derslerinin başına geçti. (DHA)



