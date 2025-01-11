Öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada, 2025 yılında öğretmenlerin artık Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile alınmayacağını belirterek, şöyle demişti:

“2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için bir KPSS olmayacak. ÖSYM ile yaptığımız protokol ile Akademi Giriş Sınavı (AGS) adıyla bir sınav organize ettik. Bu sınav ilk defa 13 Temmuz 2025’te yapılacak. AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi’ne giriş sürecini başlatacağız. Akademi’deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam etmiş olacağız.”

Tekin’in açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp, Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre; 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle öğretmen atamalarında KPSS şartı aranmayacak. Bu tarihe kadar ise eski yönetmelik geçerli olacak.

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AGS NEDİR?

AGS olarak bilinen akademik giriş sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. AGS’de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onayladığı programlar belirleyici olacak. Değişiklik, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesini hedefliyor.