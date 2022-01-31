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Öğretmen atama sonuçları açıklandı

#Öğretmen#Atama#2022
Öğretmen atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan değerlendirme sonrası 15 bin öğretmen ataması Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla canlı yayında başlayan sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, çekilen kura sonrası e-devlet üzerinden görüntülenebilecek.

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Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “2022 yılı öğretmenlerin mesleki ve liderlik gelişimi ile ilgili okul bazlı eğitimlerin düzenlendiği en önemli yıllardan birisi olacak" dedi. Özer, konuşmasına şöyle devam etti.

“MESLEK KANUNU TBBM’YE TESLİM EDİLDİ
Türkiye 15 yaşta öğrenci sayısını en fazla arttıran ülkelerden biri olmasına rağmen Türkçe, matematik ve fen okur yazarlığında puanlarını en fazla arttıran birinci ülke oldu. Bu son 20 yılda yaşanan eğitimdeki devrimin hem kitleselleşmeyi içerdiğini kapsayıcılığını arttırdığını hem de kalitenin bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor. Ben eğitimimizin bu hale gelmesine, bu derece artması da katkılarınızdan dolayı zatı devletlerinize, hem şahsım hem de eğitim camiası adına en içten şükranlarım sunuyorum. 15 bin öğretmen atamamızla öğretmen sayımızı 1,2 milyonun üzerine çıkartmış olacağız. Eğitimde 20’nci yılla ilgili çok önemli bir tarihi dönüşüme de Sayın Cumhurbaşkanım sizlerin sayesinde şahitlik ediyoruz. 7’nci Milli Eğitim Şurası'ndan beri öğretmenlere müstakil bir meslek kanununun çıkartılması 1960’lı yıllardan itibaren eğitim camiasının, eğitim paydaşlarının en büyük özlemiydi. Zatı devletlerinizin destekleriyle bu süreç tamamlandı ve 31 Aralık 2021 tarihinde öğretmenlik meslek kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edildi. İnşallah bu hafta da bu kanunumuz genel kurulda görüşmelere açılacak. Ben öğretmenlik meslek kanununa vermiş olduğunuz destek ve bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğitim tarihinde altmış yıllık özlemin nihayete ermesindeki katkılarınızdan dolayı da zatı devletlerinize şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım değerli konuklar sizler öğretmenlerimizin güçlü olması için eğitimin neferleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağının dalgalandığı her noktada devleti temsil eden değerlerini temsil eden bireyler, neferler olarak çalışmaları için Milli Eğitim Bakanlığı olarak her zaman öğretmenlerimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. 2022 öğretmenlerimizin gelişim ve liderlik gelişimleriyle ilgili okul bazlı eğitimlerin düzenlendiği en önemli yıllardan bir tanesi olacak 2021 yılında da bu kapsamda çok önemli yatırımlar yaptık ve 5-6 ay gibi kısa sürede bunun neticelerini aldık. 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu eğitimlerden yararlanan öğretmen sayısı 1,2 milyonken 2021 yılının sonunda 2,9 milyona ulaştı. Yani bir öğretmen bir yılda birden fazla eğitimi tamamlayarak okuldaki, derslikteki, eğitimin kalitesinin artmasıyla ilgili olaylara farklı bir gözle bakmaya başladı. Öğretmen başına düşen eğitim saati son 10 yılın en yüksek rakamına yaklaşık doksan 94 saate ulaştı. İnşallah 2022 yılında da bu desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah öğretmenlik meslek kanunu yasalaşmasıyla öğretmenlerimizi artık kariyer odaklı, sürekli eğitim alan özellikle lisans eğitimiyle ilgili oranların yükseldiği bir yeni dönemin başlangıcına hep birlikte imza atmış olacağız. Ben bu törene katılımlarınızla şereflendirdiğiniz için zatı devletlerinize çok teşekkür ediyorum. Bugün okulları belli olacak, 15 öğretmenimize başarılar diliyorum. Öğretmenlik mesleğinin hayırlı olmasını diliyorum.”

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