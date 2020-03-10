Öğretmen Ağı’nın ‘Burası Tamamen Bizim’ raporu tanıtıldı

Öğretmen Ağı’nın hazırladığı ve mesleki öğrenme topluluklarının, öğretmenlerin güçlenmesine etkisini araştıran ‘Burası Tamamen Bizim’ başlıklı rapor, kamuoyuyla paylaşıldı. Öğretmen Ağı Genel Koordinatörü Buket Sönmez, raporun tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Öğretmen Ağı’nın üç yıllık deneyiminin heyecan verici bir ürünü olan raporun, mesleki öğrenme ağlarına katkı sunacağını söyledi. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Eğitim Gözlemevi’nden Politika Analisti Yeliz Düşkün de her çocuğun nitelikli eğitime erişimi için öğretmenlerin güçlenmesinin çok önemli olduğunu, öğretmenin güçlenmesi için ise paradigma değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Düşkün, “Eğitimdeki reformların hayata geçmesi için öğretmen tarafından sahiplenilmesi gerekiyor. Öğretmenler, politikaların yapım ve okullarda uygulanma süreçlerin bir parçası olmadığında, politikalar işlevsiz oluyor” dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) Müdür Yardımcısı ve raporun yazarı Müge Ayan ise öğretmenlerin ‘yapabilirim’ duygusunun artmasının, değer görmekle ilişkili olduğunun, Öğretmen Ağı’nın oluşum sürecinden bu yana gözlendiğini söyledi. ‘Yapabilirim’ duygusuyla birlikte öğretmenin dönüştürme gücü ve değiştirme motivasyonunun artmasının raporun çıkış noktası olduğunu anlatan Ayan, bu raporun, öğretmenlerin sıklıkla ‘bir arada olmak bize iyi geliyor’ demesinden yola çıkılarak, bir arada olmanın ne demek olduğunu ve öğretmenlere neden iyi geldiğini anlamaya çalıştıklarını belirtti. Ayan, “Rapor, öğretmenin güçlenmesiyle etkin bir özne olarak kendini ortaya koyması arasında çok sıkı bir ilişki olduğunu ve bu ilişkinin sağlanmasında mesleki öğrenme topluluklarının ciddi bir rolü bulunduğunu ortaya koyduğu” dedi.

Rapor bulgularının paylaşılmasının ardından, Öğretmen Ağı’nın çalışmalarına gönüllü olarak dahil olmanın yanı sıra, Ağ’da geliştirilen araçları uygulamak ve çevresiyle paylaşmak için inisiyatif alan ve harekete geçen ‘Değişim Elçisi’ öğretmenler Şirin Piya Giyik ve Mine Aksar da birer konuşma yaptı.