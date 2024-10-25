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Öğretmen adaylarının mülakat sonuçları açıklanıyor

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#Millî Eğitim Bakanlığı#Öğretmen#Mülakat
Öğretmen adaylarının mülakat sonuçları açıklanıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 20:54

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için mülakat sonuçlarının saat 22.00'de açıklanacağını duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarıyla ilgili mesajında:

"20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 22:00'de açıklanacak. Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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#Millî Eğitim Bakanlığı#Öğretmen#Mülakat

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