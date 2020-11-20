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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 20.11.2020 - 10:05 | Son Güncelleme:

Öğretmen adayları sorunlarını aktardı

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Öğretmen adayları sorunlarını aktardı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen adaylarının sorunlarını dinledi. Öğretmen adayları, sorunlarını anlatmak ve 60 bin öğretmen ataması talep etmek için Bakan Ziya Selçuk’tan randevu istedi.

Bakan Ziya Selçuk öğretmen adaylarının bu talebini geri çevirmedi ve dört kişilik öğretmen atama grubunun temsilcilerini kabul etti. Görüşme sonrasında pek çok öğretmen adayı, #ziyahocamsızolmaz hashtagiyle Bakan’a teşekkür mesajları attı.

İŞTE O MESAJLARDAN BAZILARI:
Burcu Özalemdar
Sizi hak edecek nasıl bir sevap işledik acaba eğitim camiası olarak iyi ki varsınız Kırmızı kalp
@ziyaselcuk
#ziyahocamsızolmaz

Esrayagcikayacik
#ziyahocamsızolmaz öğretmen bir eğitim bakanımız var bizim 

İ.Şahin
#ziyahocamsızolmaz Sizin gibi bir Bakanımızın olması bize gurur veriyor.
@ziyaselcuk

Merve Seyrek
Ataması yapılmamış tek bir öğretmen kalmasın istersiniz. Biliyoruz, inanıyoruz, güveniyoruz.
@ziyaselcuk
#ziyahocamsızolmaz

PDR
Bizim için çok çabaladığınızı biliyor ve minnet duyuyoruz.
@ziyaselcuk
#ziyahocamsızolmaz

 

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