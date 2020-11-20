Öğretmen adayları sorunlarını aktardı

Bakan Ziya Selçuk öğretmen adaylarının bu talebini geri çevirmedi ve dört kişilik öğretmen atama grubunun temsilcilerini kabul etti. Görüşme sonrasında pek çok öğretmen adayı, #ziyahocamsızolmaz hashtagiyle Bakan’a teşekkür mesajları attı.

İŞTE O MESAJLARDAN BAZILARI:

Burcu Özalemdar

Sizi hak edecek nasıl bir sevap işledik acaba eğitim camiası olarak iyi ki varsınız Kırmızı kalp

@ziyaselcuk

#ziyahocamsızolmaz

Esrayagcikayacik

#ziyahocamsızolmaz öğretmen bir eğitim bakanımız var bizim

İ.Şahin

#ziyahocamsızolmaz Sizin gibi bir Bakanımızın olması bize gurur veriyor.

@ziyaselcuk

Merve Seyrek

Ataması yapılmamış tek bir öğretmen kalmasın istersiniz. Biliyoruz, inanıyoruz, güveniyoruz.

@ziyaselcuk

#ziyahocamsızolmaz

PDR

Bizim için çok çabaladığınızı biliyor ve minnet duyuyoruz.

@ziyaselcuk

#ziyahocamsızolmaz