Öğretmen adayları sorunlarını aktardı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen adaylarının sorunlarını dinledi. Öğretmen adayları, sorunlarını anlatmak ve 60 bin öğretmen ataması talep etmek için Bakan Ziya Selçuk’tan randevu istedi.
Bakan Ziya Selçuk öğretmen adaylarının bu talebini geri çevirmedi ve dört kişilik öğretmen atama grubunun temsilcilerini kabul etti. Görüşme sonrasında pek çok öğretmen adayı, #ziyahocamsızolmaz hashtagiyle Bakan’a teşekkür mesajları attı.
İŞTE O MESAJLARDAN BAZILARI:
Burcu Özalemdar
Sizi hak edecek nasıl bir sevap işledik acaba eğitim camiası olarak iyi ki varsınız Kırmızı kalp
@ziyaselcuk
#ziyahocamsızolmaz
Esrayagcikayacik
#ziyahocamsızolmaz öğretmen bir eğitim bakanımız var bizim
İ.Şahin
#ziyahocamsızolmaz Sizin gibi bir Bakanımızın olması bize gurur veriyor.
@ziyaselcuk
Merve Seyrek
Ataması yapılmamış tek bir öğretmen kalmasın istersiniz. Biliyoruz, inanıyoruz, güveniyoruz.
@ziyaselcuk
#ziyahocamsızolmaz
PDR
Bizim için çok çabaladığınızı biliyor ve minnet duyuyoruz.
@ziyaselcuk
#ziyahocamsızolmaz
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle