Öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir? Detaylı konu anlatımı

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Çeşitli kaynaklardan alınan öğretme ve öğrenme ilkelerinin bir özeti, öğrencilerin öğrenmesini geliştirmek için bazı yararlı stratejilerin çerçevesine yardımcı olur.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Nelerdir?

Her insan farklıdır ve farklı bir öğrenme şekline sahiptir. Bu nedenle farklı metotlar kullanarak bilgiyi anlama, ezberleme ve öğrenme yöntemi geliştirilmiştir. Günümüzde pek çok öğrenme tekniği ve yöntemi bulunmaktadır.

Doğrudan Öğretim

Doğrudan öğretim, araştırmalarla güçlü bir şekilde desteklenen, yaygın olarak kullanılan ve etkili bir öğretim stratejisidir. Bu anlatım türü, kapsamlı okumalar düzenlemesine yardımcı olabilir. Ancak okumaları basitçe çoğaltmak için kullanılmamalıdır. Doğrudan öğretim, diğer öğretim yöntemleriyle kolayca birleştirilebilir. Ayrıca videolar ve rehberli uygulama aşaması için tartışma grupları kullanılarak çevrimiçi öğretime aktarılabilir.

Adım Adım Öğretim

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Bir sorunun nasıl tamamlanacağını veya bir görevin nasıl gerçekleştirileceğini adım adım gösteren öğretim şeklidir. Kavramlar önce en basit haliyle tanıtılır, ardından yavaş yavaş basitten karmaşık işlemlere doğru ilerler. Adım adım öğrenme, bilgi vermenin bir yoludur. Bu nedenle, süreç bir ders verme biçimi olarak kabul edilir. Öğrenciler, gerçek faydayı görmek için ev ödevi problemlerine atlamak yerine, örnekler üzerinde gerçekten çalışmalıdırlar.

Etkileşimli Öğrentim

Pek çok eğitmen, derslerini öğrencilerin tek tek veya küçük gruplar halinde renkli bilgi kartları ile yapmaktadır. Oylama teknolojilerini kullanmanın avantajı, ölçeklenebilirlikleri, öğrenci performansı hakkında toplu geri bildirim sağlama kolaylığı ve katılım veya sınav puanlarını yüklemek için çevrimiçi not defteri ile entegrasyondur. Diğer etkileşimli teknikler, kısa yazma alıştırmaları, hızlı eşleştirmeler veya küçük grup tartışmaları, bireysel veya işbirlikçi problem çözme veya anlamak için görsel bir etkileşim içerir.

Sokratik Sorgulama

Sokratik sorgulama, öğretmenin özenle tasarlanmış sorularla öğrencilerde eleştirel düşünmeyi kolaylaştırmasını içerir. Klasik Yunan filozofu Sokrates, düşünceli sorgulamanın öğrencilerin soruları mantıklı bir şekilde incelemelerini sağladığına inanıyordu. Tekniği, öğrencinin bilgisini artırmak için konuyla ilgili cehaletini itiraf etmekti. RW Paul altı Sokratik soru kategorisi önerdi: açıklama soruları, varsayımları araştıran sorular, kanıt ve akıl yürütmeyi araştıran sorular, bakış açıları ve bakış açıları hakkında sorular, çıkarımları ve sonuçları araştıran sorular ve soruyla ilgili soruları kapsayan bir yöntemdir.

Tartışmaya Dayalı Öğretim

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Tartışmaya dayalı öğrenmenin birincil amaçlarından biri, öğrencilerin her bir akademik disiplin olan genişletilmiş sohbete anlamlı geçişini kolaylaştırmaktır. Tartışmalar, öğrencilerin diğer bakış açılarıyla gerçek zamanlı etkileşimler içinde öğrendiklerini uygulama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme pratiği yapmalarına olanak tanır. Çoğu zaman, öğretmen için zorluk, öğrencilerin fikir alışverişinde bulunmak yerine, akıl yürütme becerilerini uygulama fırsatları olarak tartışmalara katılmalarını sağlamaktır. Bu zorluğun üstesinden gelmek için bir ipucu, tartışmayı değerlendirmek için bir değerlendirme listesi oluşturmak ve tartışmanın sonunda geri bildirim sağlayan değerlendiriciler olarak belirli öğrencileri görevlendirmektir.

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Vaka Bazlı Öğretim

Vaka temelli öğrenme birçok disiplinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve doğrulanmış vaka koleksiyonları çevrimiçi olarak mevcuttur. Genellikle öğretmen için çalışma notları, okumalar, değerlendirmeler ve ipuçları ile birlikte sunulur. Vakalar, tek bir ortamda, bazen dakikalar içinde ele alınabilen senaryolardan, birden fazla geçerli sonuca ulaşmak için birden fazla ayar ve birden fazla öğrenme etkinliği gerektiren sıralı veya yinelemeli vakalara kadar çeşitlilik gösterir. Yoklama teknolojilerini kullanarak bire çok formatta veya grup raporlarıyla küçük takımlarda öğretilebilirler. İdeal olarak, öğrencilerin öğrenmelerini sentezlemelerine yardımcı olmak için tüm vakaların genel tartışmada sorgulanması gerekir.

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İşbirlikçi Öğrenme

Gruplar halinde öğrenme, tüm eğitim seviyelerinde yaygın bir uygulamadır. Gruplarda öğrenmenin değeri araştırmalarla iyi bir şekilde desteklenir ve birçok disiplinde gereklidir. Daha yapılandırılmış grup ödevlerinde, öğrencilere genellikle belirli görevlere odaklanmalarına ve ardından sonraki etkinliklerde bu roller arasında geçiş yapmalarına olanak tanıyan roller verilir.