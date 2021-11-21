Öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir? Detaylı konu anlatımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde saha karıştı Mesut Özile büyük tepki, Muslera...Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde saha karıştı! Mesut Özil'e büyük tepki, Muslera...#Galatasaray
Covid-19da son durum belli oldu Aşısızlara flaş çağrıCovid-19'da son durum belli oldu! Aşısızlara flaş çağrı#Koronavirüs
Putin haklı çıktı... ABDyi ayağa kaldıran itirafPutin haklı çıktı... ABD'yi ayağa kaldıran itiraf #Putin
Fenerbahçe, Galatasarayı 90+4te devirdiFenerbahçe, Galatasaray'ı 90+4'te devirdi#Galatasaray
Burak Elmastan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Art niyetli bir hakem vardıBurak Elmas'tan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: 'Art niyetli bir hakem vardı'#Galatasaray
Her şey bir anda oldu Mahalleli sokağa döküldü... 5 bina boşaltıldıHer şey bir anda oldu! Mahalleli sokağa döküldü... 5 bina boşaltıldı!#İzmir
Ve ortaya çıktı En yetkili isimden dikkat çeken açıklamaVe ortaya çıktı! En yetkili isimden dikkat çeken açıklama#Peng Shuai
Bulgaristanda cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli olduBulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu#Bulgaristan
Vahşet Vücudu bulundu ama başı bulunamadıVahşet! Vücudu bulundu ama başı bulunamadı#Zonguldak
Libya’daki Türkler 2 yıl sonra kurtarıldı İşte müthiş operasyonun perde arkasıLibya’daki Türkler 2 yıl sonra kurtarıldı! İşte müthiş operasyonun perde arkası#Halil Gözel
Her yıl aşı olacak mıyız Uğur Şahinden açıklama geldiHer yıl aşı olacak mıyız? Uğur Şahin'den açıklama geldi#Koronavirüs
Maç sonu çileden çıktı Trabzonspor öncesi hesap karıştıMaç sonu çileden çıktı! Trabzonspor öncesi hesap karıştı#Vavacars Fatih Karagümrük
Bu acıya yürek dayanmaz Oğlu öldüğünden beri her gün aynı şeyi yapıyorBu acıya yürek dayanmaz! Oğlu öldüğünden beri her gün aynı şeyi yapıyor#Hindistan
Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz? Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...#Uyku Sağlığı
Nevzat Aydın ile Zeynep Zenel, 23-27 Şubat’ta Maldivler’de evlenecekNevzat Aydın ile Zeynep Zenel, 23-27 Şubat’ta Maldivler’de evlenecek#Nevzat Aydın
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir? Detaylı konu anlatımı

Öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir Detaylı konu anlatımı

Öğrenme yöntemleri, öğrenci performansını ve öğrenmesini geliştiren araştırmaya dayalı öğretim stratejilerini ve sınıf tekniklerini teşvik eder. Birçok formatta, ortamda ve sınıf boyutunda gerçekleştiğinden, tüm bağlamlar için en etkili tek bir öğretim yöntemi yoktur. Peki, öğrenme yöntemleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

  Çeşitli kaynaklardan alınan öğretme ve öğrenme ilkelerinin bir özeti, öğrencilerin öğrenmesini geliştirmek için bazı yararlı stratejilerin çerçevesine yardımcı olur. 

 Öğretim Yöntem ve Teknikleri Nelerdir? 

 Her insan farklıdır ve farklı bir öğrenme şekline sahiptir. Bu nedenle farklı metotlar kullanarak bilgiyi anlama, ezberleme ve öğrenme yöntemi geliştirilmiştir. Günümüzde pek çok öğrenme tekniği ve yöntemi bulunmaktadır. 

 Doğrudan Öğretim 

 Doğrudan öğretim, araştırmalarla güçlü bir şekilde desteklenen, yaygın olarak kullanılan ve etkili bir öğretim stratejisidir. Bu anlatım türü, kapsamlı okumalar düzenlemesine yardımcı olabilir. Ancak okumaları basitçe çoğaltmak için kullanılmamalıdır. Doğrudan öğretim, diğer öğretim yöntemleriyle kolayca birleştirilebilir. Ayrıca videolar ve rehberli uygulama aşaması için tartışma grupları kullanılarak çevrimiçi öğretime aktarılabilir. 

 Adım Adım Öğretim 

Haberin Devamı

 Bir sorunun nasıl tamamlanacağını veya bir görevin nasıl gerçekleştirileceğini adım adım gösteren öğretim şeklidir. Kavramlar önce en basit haliyle tanıtılır, ardından yavaş yavaş basitten karmaşık işlemlere doğru ilerler. Adım adım öğrenme, bilgi vermenin bir yoludur. Bu nedenle, süreç bir ders verme biçimi olarak kabul edilir. Öğrenciler, gerçek faydayı görmek için ev ödevi problemlerine atlamak yerine, örnekler üzerinde gerçekten çalışmalıdırlar. 

 Etkileşimli Öğrentim 

 Pek çok eğitmen, derslerini öğrencilerin tek tek veya küçük gruplar halinde renkli bilgi kartları ile yapmaktadır. Oylama teknolojilerini kullanmanın avantajı, ölçeklenebilirlikleri, öğrenci performansı hakkında toplu geri bildirim sağlama kolaylığı ve katılım veya sınav puanlarını yüklemek için çevrimiçi not defteri ile entegrasyondur. Diğer etkileşimli teknikler, kısa yazma alıştırmaları, hızlı eşleştirmeler veya küçük grup tartışmaları, bireysel veya işbirlikçi problem çözme veya anlamak için görsel bir etkileşim içerir. 

 Sokratik Sorgulama 

 Sokratik sorgulama, öğretmenin özenle tasarlanmış sorularla öğrencilerde eleştirel düşünmeyi kolaylaştırmasını içerir. Klasik Yunan filozofu Sokrates, düşünceli sorgulamanın öğrencilerin soruları mantıklı bir şekilde incelemelerini sağladığına inanıyordu. Tekniği, öğrencinin bilgisini artırmak için konuyla ilgili cehaletini itiraf etmekti. RW Paul altı Sokratik soru kategorisi önerdi: açıklama soruları, varsayımları araştıran sorular, kanıt ve akıl yürütmeyi araştıran sorular, bakış açıları ve bakış açıları hakkında sorular, çıkarımları ve sonuçları araştıran sorular ve soruyla ilgili soruları kapsayan bir yöntemdir. 

 Tartışmaya Dayalı Öğretim 

Haberin Devamı

 Tartışmaya dayalı öğrenmenin birincil amaçlarından biri, öğrencilerin her bir akademik disiplin olan genişletilmiş sohbete anlamlı geçişini kolaylaştırmaktır. Tartışmalar, öğrencilerin diğer bakış açılarıyla gerçek zamanlı etkileşimler içinde öğrendiklerini uygulama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme pratiği yapmalarına olanak tanır. Çoğu zaman, öğretmen için zorluk, öğrencilerin fikir alışverişinde bulunmak yerine, akıl yürütme becerilerini uygulama fırsatları olarak tartışmalara katılmalarını sağlamaktır. Bu zorluğun üstesinden gelmek için bir ipucu, tartışmayı değerlendirmek için bir değerlendirme listesi oluşturmak ve tartışmanın sonunda geri bildirim sağlayan değerlendiriciler olarak belirli öğrencileri görevlendirmektir. 

Haberin Devamı

 Vaka Bazlı Öğretim 

 Vaka temelli öğrenme birçok disiplinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve doğrulanmış vaka koleksiyonları çevrimiçi olarak mevcuttur. Genellikle öğretmen için çalışma notları, okumalar, değerlendirmeler ve ipuçları ile birlikte sunulur. Vakalar, tek bir ortamda, bazen dakikalar içinde ele alınabilen senaryolardan, birden fazla geçerli sonuca ulaşmak için birden fazla ayar ve birden fazla öğrenme etkinliği gerektiren sıralı veya yinelemeli vakalara kadar çeşitlilik gösterir. Yoklama teknolojilerini kullanarak bire çok formatta veya grup raporlarıyla küçük takımlarda öğretilebilirler. İdeal olarak, öğrencilerin öğrenmelerini sentezlemelerine yardımcı olmak için tüm vakaların genel tartışmada sorgulanması gerekir. 

Haberin Devamı

 İşbirlikçi Öğrenme 

 Gruplar halinde öğrenme, tüm eğitim seviyelerinde yaygın bir uygulamadır. Gruplarda öğrenmenin değeri araştırmalarla iyi bir şekilde desteklenir ve birçok disiplinde gereklidir. Daha yapılandırılmış grup ödevlerinde, öğrencilere genellikle belirli görevlere odaklanmalarına ve ardından sonraki etkinliklerde bu roller arasında geçiş yapmalarına olanak tanıyan roller verilir.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü
Çip krizi 2. ele yaradı

Çip krizi 2. ele yaradı

#Çip Krizi
Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

#Murat Yıldırım