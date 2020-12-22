Öğretim Üyesi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Öğretim Üyesi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Öğretim üyesi, YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) tarafından denetimi gerçekleştirilen üniversite, yüksekokul yahut enstitü gibi farklı kurumlarda çalışabilme olanağına sahiptir.

Öğretim Üyesi Nedir?

Öğretim üyesi; üniversitelerde kadrolu olarak çalışan, doçent yahut profesör gibi unvanlara sahip durumdaki akademik nitelikte personeldir. Öğretim üyesi, YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) tarafından denetimi yapılan üniversite, yüksekokul veya enstitü gibi çeşitli kurumlarda görev alabilirler.

Öğretim Üyesi Ne İş Yapar?

Öğretim üyesi; öğrencilerin yetiştirilmesi veya akademik çalışmalarda yer almak gibi çeşitlilik gösteren görevlere sahip durumdadırlar. Çoğunlukla üniversitelerin alanlarıyla alakalı bölümlerinde çalışmalar yürüten öğretim üyesinin yerine getirmesi gereken önemli sorumluluklarının varlığı söz konusudur.

Öğretim Üyesi Nasıl Olunur?

Öğretim üyesi olmak isteyen bireylerin takip etmesi gereken bazı konuların varlığı söz konusudur. Bunlar şu şekilde listelenebilir;

- Üniversitelerden lisans derecesi ile mezun olmak,

- ALES’e (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) katılım gerçekleştirmek ve başvurulacak alana ait olan baraj puanını geçmiş durumda olmak,

- YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ve YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil) gibi sınavlara katılım gerçekleştirerek sorumlu olunan alanın baraj puanını geçmiş olmak,

- Doktora, sanatta yeterlik yahut tıpta uzmanlık gibi kendi alanına uygun süreçleri tamamlamış olmak,

- Açılan kontenjanlara başvuruda bulunmak ve öğretim üyesi olarak işe başlamak,

- Doçent veya profesör gibi unvanları almak için hakemli dergilerde makale yayımlamış olmak veya gerçekleştirilen çalışmalarla atıf almış olmak,

Öğretim Üyesi Olma Şartları Nelerdir?

Öğretim üyesi olmak isteyenlerin sahip olması gereken bazı önemli şartların varlığı söz konusudur. Bu doğrultuda kişilerin sahip olmasının gerekliliğinin söz konusu olduğu şartları şu şekilde listelemek mümkün;

- Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş olmak,

- Farklı fikirlere açık olmak,

- İyi derecede yabancı dil bilgisine sahip düzeyde olmak,

- Yapılan çeşitli araştırmalara katılı gerçekleştirmiş olmak,

- Akademik gelişmeleri çok yakından takip etmek,

Öğretim Üyesinin Görevleri Nelerdir?

Öğretim üyesinin; öğrenci yetiştirmek veya çeşitli akademik çalışmalar yapmak gibi çeşitli görevleri bulunmaktadır. Bu görevler şöyle listelenebilir;

- Hakemli dergiler için araştırmalar yapmak.

- Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin eğitimleri için çalışmalar gerçekleştirmek,

- Alanı ile alakalı olan akademik çalışmalar içinde yer almak,

- İnteraktif bir ortam sağlamak ve öğrenmeyi mümkün olduğunca kolay bir hale getirmek,

- Sempozyum, kongre ve panellere katılım gerçekleştirmek,

- Tez, proje ve sanatta yeterlik gibi farklı süreçler içerisinde danışmanlık görevini yerine getirmek,

Öğretim Üyesi Maaşları Ne Kadar?

Öğretim üyesi olarak çalışma hayatı içinde bulunan kişilerin farklı düzeylerde maaş oranlarının varlığı söz konusudur. Bu doğrultuda öğretim üyesi maaş bilgileri şu şekilde verilebilir;

- En Düşük Öğretim Üyesi Maaşı; 2.980 TL

- En Yüksek Öğretim Üyesi Maaşı; 8.190 TL

- Ortalama Yüksek Öğretim Üyesi Maaşı; 5.585 TL

Öğretim Üyesi İçin İş İmkanları Nelerdir?

Bir öğretim üyesinin iş bulma imkanının söz konusu olduğu çeşitli kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Buna göre bir eğitim üyesinin iş bulup çalışma faaliyetleri gerçekleştirebileceği seçeneklere örnek olarak; yüksekokul ve enstitü gibi eğitim kurumları bulunmaktadır. Bir öğretim üyesi konusuna uygun olarak çalışma faaliyetleri yürütmekte olduğu kurumlarda hizmet verebilir.