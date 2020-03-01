Öğretim görevlisi atamalarına ‘tezli yüksek lisans’ şartı getirildi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) öğretim görevlisi olarak atanabilmek için tezli yüksek lisans mezunu olmayı zorunlu kılan koşul, yeniden yönetmelikteki yerini aldı. YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 17 Mayıs 2019 tarihli kararında, öğretim üyesi dışında öğretim elemanlı kadrolara yapılacak atamalardaki usul ve esasları belirleyen, ilgili mevzuattaki öğretim görevlisi olmak için ‘en az tezli yüksek lisansa’ sahip olma koşulunun yürütmesi durdurulmuştu. YÖK bu karar üzerine zorunlu olarak tezsiz yüksek lisans mezunlarının da öğretim görevlisi olabilmesinin önünü açan yönetmelik değişikliğini 3 Ekim 2019’da yapmıştı. YÖK, öğretim görevliliğine atanmada ‘kalite’ çıtasını yükseltme politikasının gereği olarak söz konusu mahkeme kararına itirazda bulundu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, YÖK’ün itirazı haklı bulundu ve ‘en az tezli’ ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin karar kaldırıldı.



ATANMAYA HAK KAZANANLARIN HAKKI KORUNDU

YÖK’ün bu mahkeme kararı üzerine değişiklik yaptığı ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle, 1 Mart’tan itibarıyla meslek yüksekokullarının uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki üniversitelerin tüm yükseköğretim birimlerinde, öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmek için, en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı tekrar yönetmelikteki yerini aldı. Söz konusu düzenlemede, yönetmelik değişikliği öncesi tezsiz yüksek lisans mezunu olarak öğretim görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazananların hakları korundu.



35 YAŞ İÇİN DE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan YÖK’ün, Danıştay’ın araştırma görevliliğine atanmak için ‘35 yaş sınırının kaldırılmasına’ ilişkin kararıyla da ilgili çalışma başlattığı ve akademik açıdan 50-55 yaşındaki kişilerin araştırma görevlisi olmasının uygun olmaması düşüncesinden hareketle yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı öğrenildi.