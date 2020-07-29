Öğretim elemanı kadrolarına ilave atamalar

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan duyuruya göra öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına 2020 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakille yapabilecek atama sayısı belli oldu. Buna göre, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atanacak yükseköğretim kurumu sayısı toplam 127 olarak belirlendi. Bu kurumlara atanacak toplam öğretim elemanı sayısı ise 1700.

TOPLAM 2 BİN 400 ATAMA İZNİ

Cumhurbaşkanı kararında ayrıca, YÖK’ün COVID-19 salgını nedeniyle eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksamaması için uzaktan eğitim veren programların desteklenmesi amacıyla 200 öğretim görevlisi dağılımı yapmaya yetkili olduğunun da altı çizildi. Bu sayıya ek olarak öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisanüstü eğitim yaptırılması amacıyla da 500 ek atama izninin yükseköğretim kurumlarında dağılımının YÖK tarafında yapılacağı belirtildi. Buna göre yükseköğretim kurumlarında toplam 2 bin 400 kişinin atanmasına izin verilmiş oluyor.