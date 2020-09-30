'Öğrenmek isteyen çaresini buluyor'

Amasya’nın Suluova ilçesi Mehmet Bilgili İlkokulu birinci sınıf öğrencileri evlerinde tahta olmadığı için öğretmenlerinin verdiği ödevi, kimi zaman buzdolabını kimi zaman evin duvarını kimi zaman da giysi dolabını tahta olarak kullanarak yapıyor. Yüz yüze eğitimin ikinci haftasında öğrenciler evlerinde tahta olmadığı için evlerindeki materyalleri kullanarak öğretmenlerinin verdiği dersleri tekrar ediyorlar.

Birinci sınıf öğrencisi Yaren Kaya, “Burada çizgi çalışmasıyla yapıyoruz annemle ödevimizi. Çünkü başka yapacak yer bulamadık, burada devam ettik” dedi.

Öğrencilerini evlerinde ziyaret eden öğretmen Havva Elmas Kaşka, “Geçen hafta uyum sürecimizde ufak bir tanışmadan sonra evlere eğlendiri çalışmalar verdim. Çizgi çalışmaları var ama biz bunu müzikle buluşturduk. Ritme uyum sağlarken, diğer taraftan da küçük parmak kaslarımızı geliştirmeyi hedefledik. Bazıları buzdolabının üzerine, bazıları sehpaları, duvarları, halıyı, yazı tahtası olarak görüp, öğrenmede bizde varız dediler. Öğrenmek isteyenler bahanesini değil çaresini buldular" diye konuştu.

Öğrencilerden Ömer Asaf Akıncı ise, “Şarkılı çizgi çalışması yapıyorum. Dolabımı sınıf tahtası yaptım, burada ders yapıyorum” dedi.

Ömer Asaf Akıncı'nın babası Murat Olcay Akıncı, “Öğretmenimizin verdiği ödevleri dolabımızı sınıf tahtası olarak kullanarak yapıyoruz, bu şekilde çalışıyoruz. Öğretmenimiz bize ders programlarını atıyor, biz de bu şekilde çocuğumuza yardımcı oluyoruz o şekilde ders yapıyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden altı yaşındaki Muhammed Emin Çınar da evin duvarını tahta yaparak öğretmenin verdiği derslerini burada yapıyor.