Öğrenme nedir? Öğrenme tanımı ve TDK sözlük anlamı

Farsça ve Osmanlıca olan birçok kelime de öğrenmenin yerine kullanılabilir. Örneğin ''tezekkür etmek'' bir şeyi ders çalışır gibi tekrarlayarak öğrenmek anlamına gelir.

Öğrenme Nedir?

Öğrenmek, herhangi bir konu ya da uzmanlık alanında bilgi sahibi olmak demektir. Yöntemlerine göre birçok öğrenme çeşidi vardır.

1- Okuyarak öğrenmek:

Kitap, gazete, dergi gibi süreli ve süresiz yayınları okuyarak öğrenmek.

2- Araştırma yaparak öğrenmek:

Yeni yerler gezmek, müze ve resim sergilerine gitmek de yeni şeyler öğrenmek için tercih edilen bir yoldur.

3- Sezgi yoluyla öğrenmek:

Felsefi akımlardan biri olan entüisyonizme göre, insan doğar doğmaz her şeyi bilir. Sadece mevcut bilgilerini sezgi yoluyla kendisine hatırlatması gerekir.

4- Gözlem yaparak öğrenmek:

Günümüzde cevap aranan soruların başında ''Çok gezen mi bilir çok okuyan mı'' sorusu geliyor. Gezmek, yurt dışına çıkmak ve yeni yerler keşfetmek, gözlem yaparak öğrenmektir.

Öğrenme Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

TDK'ya göre öğrenmenin iki anlamı vardır:

1- Belli başlı konular ve olgular hakkında bilgi sahibi olmak.

2- Okuyarak, araştırma ve gözlem yaparak yeni şeyler keşfetmek ve onları hafıza tutmak.