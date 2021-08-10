Öğrenciyken Türkiye’nin Yeni Teknoloji Merkezinde Çalışmak Çok Kolay!

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Endüstri 4.0, Derin Öğrenme, Büyük Veri (Big Data), Yenilenebilir Sanal Fabrika Simülasyonu, Otomotiv Laboratuvarı gibi birbirinden önemli alan ve uygulamalara sahip olan ArelTech, öğrencilerin ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarına katılmalarını destekliyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) paydaşlarından ve dünyadaki birçok teknik üniversiteye eğitimler düzenleyen Festo Didaktik ile iş birliği yapan Arel Üniversitesi, öğrencilerine sektörün böyle önemli firmalarında staj ve iş olanağı da sağlıyor. Kendi projelerini üretmek isteyen öğrenciler için 7/24 kullanıma açık olan ve 4 bin metrekare alana sahip ArelTech laboratuvarları sayesinde öğrenciler, yalnızca ders saatlerinde değil günün her saati teknolojik uygulamalarla iç içe olma fırsatı da yakalıyor.

Sanal Gerçeklik Sistematiği Kuruluyor

İstanbul Arel Üniversitesi Teknoloji Merkezinde kurulan Sanal Gerçeklik (VR) sistematiği hem fiziki alan incelemesinde hem de yapılan çalışmalarda kullanılabiliyor. Ayrıca geliştirilen lazer teknolojisiyle birlikte mekan tarama olanağı da yaratılıyor.

Otomotiv Laboratuvarında Üretilen Elektrikli Araç

İstanbul Arel Üniversitesi Otomotiv Topluluğu öğrencileri, ArelTech’te yer alan otomotiv laboratuvarında ürettiği elektrikli araç ile TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katılarak fikirlerini üretime dönüştürüyor. Bu sayede öğrenciler, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılma imkanı bularak büyük bir deneyim de kazanmış oluyor.

AR-GE Merkezlerinde Yerini Al!

Üretim ve Eğitim Merkezi: ArelPOTKAM

ArelPOTKAM (Arel Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi), merkez alt yapısı, araştırma olanakları, sanayiyle geliştirdiği iş birlikleri ile sanayide birçok alanda özellikle malzeme üretimi, karakterizasyonu ve nanoteknolojik uygulamalar konusunda çalışmak isteyen öğrenciler için imkan sunuyor. Sektörlerle iç içe çalışarak, şirketlerin ve profesyonellerin duyduğu eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor. Öğrencilere merkez aracılığıyla, projelerde görev alma ve staj olanağı, lisans, yüksek lisans ve doktora tez süreçlerinde merkez karakterizasyon ve üretim altyapısını kullanabilme olanağı sunuluyor.

Yerli ve milli teknolojiler geliştiren bir merkez: ArelMED-I

ArelMED-I (Arel Medikal, Yazılım, Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi) sağlık sektörü başta olmak üzere savunma, otomotiv, havacılık ve uzay gibi öncelikli alanlarda yapay zeka, makine öğrenme, büyük veri, nesnelerin interneti (IoT), algoritma geliştirme ve sanal/artırılmış gerçeklik konularında uygulama ve araştırmaya yönelik yenilikçi ve katma değerli çözümler sunan bir merkez olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

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