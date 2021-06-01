Öğrenciye özel telafi programı

Bu sınırlılıkları belirlemek için araştırmalar yaptık. Bunların sonunda farklı gruplarda öğrenciler için farklı gereksinimlere ihtiyaç olduğunu gördük. Sosyal, duygusal alanda iyileşeceğimiz ve fiziksel olarak aktif bir şekilde salgının olumsuzluklarını bertaraf edeceğimiz, eğitimde fırsat eşitliğini de göz önünde bulunduran programlar oluşturduk” dedi.

KARNELER 18 HAZİRAN’DA

Bakan Selçuk “Telafide Ben de Varım” programının detaylarını şöyle anlattı:

“Öğrencilerimizin nasıl olduğunu görmek için okulları yaz boyunca açık tutacağız. 21 Haziran’da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem alt yapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için de karneleri 18 Haziran’dan itibaren açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek.

SOSYAL VE DUYGUSAL İHTİYAÇLARA YÖNELDİK

Salgın sonrası eğitim planlamamızda ders notlarının ötesinde bir yaklaşımla çocuklarımızın daha çok sosyal, duygusal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Elbet akademik konularda da gereken önlemler alınacak.

2 Temmuz’un ardından da öğrencilerimizi güzel bir yaz bekliyor. Ancak bu yaz beraber olalım, dolu dolu bir yaz geçirelim istiyoruz.

HER OKUL KENDİ İHTİYACINI BELİRLEYECEK

Yaz döneminde tamamen isteğe bağlı olarak sosyal, duygusal, fiziksel etkinliklerle dolu telafi programını başlatıyoruz. Gelecek eğitim ve öğretim yılına tüm paydaşlarımızla canlı bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Yaz dönemi ile birlikte de Bakanlığımız yaklaşık bir buçuk yıl sürecek Ulusal Destekleme Programı (UDEP) sürecine girmiş bulunuyor. Program kapsamında her okulumuz talim terbiye kurulu başkanlığında hazırlanan öncelikli ve kritik kazanımları baz alarak kendi okullarındaki öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını belirleyecek. Böylelikle bir telafi programı oluşmuş olacak.

OKULLAR YAZIN AÇIK

18 Haziran -2 Temmuz arasında okullar bu planlar doğrultusunda uygulamaya başlayacaklar. Okullarımız 2 Temmuz’dan yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar fiziksel imkanlarından yararlanmak isteyen öğrenciler için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız. Fiziksel etkinlikler, akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de isterlerse bu programlarda görev alabilirler. Dolu dolu geçen bir yazın ardından yeni eğitim öğretim dönemine başlayacağız. Yeni öğretim yılında telafi ve destek çalışmalarına devam edeceğiz.

EK DERS VE MATERYAL DESTEĞİ

1’inci sınıftan 2’ye geçen öğrenciler için okuma yazma taramaları başlayacak. Bu taramaların sonuçlarına göre de ihtiyacı tespit edilen öğrenciler için ek ders ve materyal desteği sağlayacağız. 3’üncü ve 4’üncü sınıfları İlkokullarda Yetiştirme Programı Dediğimiz İYEP uygulaması ile destekleyeceğiz. Ortaokul öğrencilerimiz için de uluslararası yeterlilik düzeyine uygun çalışma planı verilecek. Liseler içinse kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde uygun programlar uygulayarak lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmeleri ve üniversiteye hazırlanmalarını istiyoruz. Elbette bu süreçler okul ihtiyaçlarına göre şekillenecek. Çünkü öğrencilerin ihtiyaçlarını en iyi okullar bilir.

TELAFİ SEFERBERLİĞİ

UDEP’in genel çerçevesine ek olarak telafi hazırlığına başladığımız ilk günden beri bakanlıklardan, belediyelerden, sivil toplum kuruluşları ve hatta bireysel olarak da ciddi bir kitleden destek aldık. Uzaktan eğitim süresince yaşadığımız seferberlik duygusunu telafi sürecinde de yaşıyoruz. Telafide ben de varım diyen herkes için UDEP çerçevesinde bir aya geleceğiz. Herkesin daha iyi olması için

telafidebendevarim.meb.gov.tr sitesini açtık. Sitede öğrenciler, aileler ve öğretmenler için ayrı bölümler var. Etkinlik planları ve açıklamaları yer alıyor. Ben şimdiden görev alana, destek veren ve ‘telafide ben de varım’ diyen herkese çocuklarım ve geleceğimiz adına teşekkür ediyorum.

SON HAFTALAR MEZUN OLACAKLAR İÇİN KIYMETLİ

Uzun bir aradan sonra bugünden itibaren ilk ders zilini çalmanın, kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bütün öğrencileri, meslektaşlarımı ve velilerimizi sevgiyle en içten dileklerimle selamlıyorum. Önümüzdeki hafta da ortaokul ve lise öğrencilerimize kavuşacağız. Bilhassa bu son haftaların mezun olacak öğrencilerirmiz açısından, hayat boyu unutmayacakları bir zaman dilimi olması bizim için ayrı bir sevinç. Hepsine başarılar diliyorum.”