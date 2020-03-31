Öğrencinin 1 günü

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın evde geçirdikleri vakti planladık ve sınıflara göre örnek program oluşturduk. Bu programı kullanabilir ya da kendi programınızı oluşturabilirsiniz. Mühim olan plana sadık kalarak günü verimli kılmak” dedi. Bakanlık tarafından ilköğretimin her sınıfına yönelik olarak ayrı ayrı hazırlanan günlük programda 5’inci sınıf öğrencileri için şu öneriler yer aldı:

08.00

Günaydın! Harika bir gün için uyan

Yatağını topla, elini yüzünü yıka ve yeni bir gün için derin bir nefes al. Sağlıklı bir kahvaltı yap ve dişlerini fırçala.

09.00-10.00

Ders başladı! Seni bekliyoruz

Dikkatini topla ve dersine odaklan, öğretmenini dinle. Ders eşyalarını hazırla lütfen, başlıyoruz.

10.00-10.20

Öğrenme-öğretme vakti

Biliyor musunuz, en iyi öğrenme bir başkasına anlatırken gerçekleşiyor. Öğrendiklerini evde birine anlatmaya ne dersin?

11.00-12.00

Göster kendini

Ne kadar üretken olduğunu biliyoruz. Deney yapabilirsin, resim yapabilirsin. Sanat çalışmalarıyla, elişi çalışmalarıyla göster kendini.

12.00-12.30

Güzel evim!

Sağlıklı beslenmen için öğle yemeğini sakın atlama, afiyet olsun

13.00-14.30

Dinlenme saati

Çok yoruldun. Hadi biraz uzan ve gözlerini dinlendir. Saatin alarmını kurmayı unutma. Daha yapacak çok şey var.

14.30-15.30

Kendi yazı atölyene hoş geldin!

Hadi bir öykü, bir şiir, bir deneme yazmak için kağıda kaleme sarıl. Yazmak hem zihnini çalıştırır, hem de seni rahatlatır.

15.30-16.00

Yarına hazırlan

Yarın hangi dersler var? Hangi konuları işleyeceksin? Hazırlanmaya ne dersin?

16.00-17.00

Kitaplarımızla buluşuyoruz

Ailece okuma saatindeyiz. Kitabını al ve arkana yaslan. Okuduklarınız hakkında sohbet etmeyi unutma.

17.00-18.00

Teknoloji saati

Yaşına uygun televizyon programları izleyebilir, eğitici bilgisayar oyunları oynayabilir ya da arkadaşlarınla telefon görüşmesi yapabilirsin.

18.00-19.00

Akşam yemeği

Sofrayı hazırlamaya ne dersin? Şimdiden afiyet olsun. Sofranın toplanmasında görev almayı unutma.

19.00-20.30

Aile saati

Günün belki de en kıymetli saatine hoş geldin. Ailece sohbet edin, birlikte oyunlar oynayın, aile filmleri izleyin ve güzel vakit geçirin.

20.30-21.00

İyi uykular. Tatlı rüyalar...

LGS'YE OTOMATİK BAŞVURU

LİSEYE Geçiş Sınavı (LGS) için bu yıl sınav başvuruları alınmayacak. Tüm 8’inci sınıf öğrencileri sınava başvurmuş sayılacak. Başvurular otomatik olarak yapılacak, okul müdürlüklerinin onaylaması gerekmeyecek. Başvuru kılavuzu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da açıklanacak. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Herkes otomatik olarak sınava başvuru yapmış olacak. Ama isteyen sınava girecek. Bu herkesin sınava girmesi gerektiği anlamına gelmiyor” dedi.