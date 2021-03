Öğrencilerinden çevreye duyarlı projeler

Genç Başarı Vakfı, öğrencilerin şirket hayatını öğrenmeleri için her yıl ‘GençBizz’ adlı bir girişimcilik yarışması düzenliyor. Yarışma, okullar arasında değil öğrencilerin kurduğu şirketler arasında yapılıyor. Bu yarışmada şirket bütçesi dahil olmak üzere bütün departmanlarla öğrenciler bizzat kendileri ilgileniyor. İzmir Bilfen Lisesi öğrencilerinden Yiğit Çakır, Berk Simav, M. Mert Kağıtçıoğlu, Efe Simav, Ayşe Beril Kaşıkçıoğlu, Selinsu Naz Varlı, Can Özbek, Turan Altay, Elif Kılıç, Zehranaz Uluhan, Semina Sözen, Emre Adıvar, Yağız Duran, Kaan Öner, Ece Döndü, Kaan Özçağıran,, Can Çetin, Türker Tuğsuz, Samet Yağız Birlik ve Sarp Sunel Bilfix Genç Başarı ve ATİ şirketlerini kurarak geçen yıl olduğu gibi bu yılda ‘GencBizz’ yarışmasına başvuru yaptı. ‘Bilfix Genç Başarı’, üretimlerinde ‘Sürdürülebilir Enerji’, ATİ şirketi ise ‘UPCYLING’ yöntemini kullandı. Bu iki şirketle Türkiye’de kurulan çok sayıda şirket içinden ilk 75’e girme şansı yakalayan öğrenciler, haziran ayında yapılacak final için çalışmalarına devam ediyor.

İzmir Bilfen Lisesi öğrencileri tarafından kurulan Bilfix Genç Başarı şirketi ‘Sürdürülebilir Enerji’ üzerinde çalışma kararı aldı ve deniz dalgalarının kinetik enerjisini elektrik enerjisine çeviren bir mekanizma tasarladı. Öğrenciler bu mekanizmayla doğa dostu, sürdürülebilir ve düşük maliyetli enerji elde ederek sürdürebilir enerjinin henüz ülkemizde harekete geçirilmeyen bir boyutuna öncülük etmeyi amaçlıyor. Yarışmaya katılan diğer şirket ATİ ise geri dönüşüme en modern bakış açısı ‘Upcycling’i kendilerine rehber seçerek modern dünyanın vazgeçilmez bir parçası ve aynı zamanda en büyük kirleticilerinden biri olan ‘piller’ üzerinde çalışma kararı aldı. Öğrenciler, kullanım dışı kalan bilgisayar pillerinden imal edecekleri güneş enerjili mobil şarj istasyonları ile bu pillere ve dolayısıyla doğaya ve çevreye ikinci bir şans vermeyi planlıyor.