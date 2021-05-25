“Öğrencilerin yarısı EBA’ya cepten bağlanıyor”

13 farklı stüdyoda çekimleri yapılan 3 televizyon kanalı ve EBA platformu üzerinden uzaktan eğitim sürecini yürüten Milli Eğitim Bakanlığı son bir aya ait verileri paylaştı. 15 bin 275 EBA Destek Noktası ve 187 mobil EBA aracıyla desteklenen sürece dair bakanlığın açıkladığı “Sayılarla Uzaktan Eğitim” verileri şöyle:

TRT EBA’DA 16 BİN 946 SAAT YAYIN

TRT EBA Kanallarında 16.946 Saat Yayın Yapıldı. 112 branşta bin öğretmen tarafından tüm kademeler için yapılan çekimlerle 10 bin 703 ders videosu oluşturuldu. Bu kanallarda ayrıca bin 26 ders dışı etkinlik videosu yer alıyor.

22.8 MİLYAR TIKLANMA

EBA (Eğitim Bilişim Ağı) platformu 22 milyar 766 milyon 107 bin 409 kez tıklandı. Öğrencilerin yüzde 60’ı mobil cihazlardan, yüzde 31’i bilgisayardan erişim sağlarken, sadece yüzde 9’u tablet bilgisayarlardan EBA’ya ulaştı.

270 MİLYON SAAT CANLI DERS

EBA’da ayrıca 270 milyon 088 bin 746 saat canlı ders işlendi. Bunların 99 milyon 362 bin 718’i ilkokul, 92 milyon 266 bin 239’u ortaokul ve 78 milyon 99 bin 23’ü de lise derslerinden oluştu. Ayrıca 360 bin 766 saat okul öncesi eğitim dersleri işlendi. EBA’da bu dersler 1 milyon 915 bin 200 aktif öğrenci ve 266 bin 660 aktif öğretmenle işlendi.