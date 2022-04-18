Öğrencilerin söz sahibi olduğu çalıştay

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Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Argun Karacabay, Öğrenci Çalıştayı ile ilgili 2 ana beklentileri olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

‘TERSİNE MENTORLUK SÜRECİNİ BAŞLATTIK’

“Öğrenci Çalıştayının birinci boyutu, temel paydaşlarımızdan olan öğrencilerin, kendilerine ve geleceklerine ilişkin söz söylemelerine olanak yaratacak bir platform oluşturmak. Bunu da belli bir düzen içinde, yapısal bir beyin fırtınası olarak yapalım, söylenen sözler ortada kalmasın; gerektiği durumlarda düşüncelerin her biri, öğrenci topluluğu tarafından kabul görmesi halinde stratejik hedefe dönüştürülebilsin istedik. Bu çalıştayın diğer boyutu ise tüm toplumun en dinamik kesimi, sınırlardan arınmış şekilde düşünebilen gençlik kesimi. Bu sayede, onların düşüncelerini aktarabilecekleri bir mekanizma başlatarak aslında tersine mentorluk sürecini de başlatmış olduk.”

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Karacabay, bu çalıştayın bir benzerini bir süre önce üniversite yöneticileriyle de yaptıklarını anlattı. Öğrenci Çalıştayında; gençlerin çözüm önerileri, beklentileri ile yöneticilerin buldukları arasında uyum olup olmadığını da çalıştay sayesinde ortaya koyabileceklerini söyledi.

‘AMACIMIZ ÜNİVERSİTENİN STRATEJİK PLANINA DAHİL ETMEK’

Karacabay, üniversitenin stratejik planını oluşturma aşamasında öğrencilerin taleplerine, birer hedef olarak yermek istediklerini belirterek şunları söyledi: “Öğrenci Çalıştayında, öğrencilerimizle birlikte üniversitemizin gelişmeye açık alanlarını tespit ettiğimizi, bunun yanı sıra geliştirilebilir alanları da belirlediğimizi söylemem lazım. Bu gelişmeye açık alanlar, üniversitedeki araştırma projelerinde öğrencilerin nasıl daha etkin görev alacaklarından başlıyor, etkinlik duyurularını nasıl daha iyi yapabiliriz konusuna kadar gidiyor. Yani bir plan ya da programın A’dan Z’ye her aşamasında bu fikirlerden faydalanabilmemiz mümkün oluyor.”

ORTAK FAYDA SAĞLADIK

Çalıştaya katılan öğrenciler, yaşadıkları sorunları dile getirmekle kalmayıp bu sorunlara öğrenci gözüyle çözüm aradılar. Mimarlık Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Faruk Tuğrul, hem üniversiteleri hem de kendileri için ortak fayda sağlamaya yönelik verimli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini anlattı. Psikoloji Bölümü Hazırlık Sınıfı Öğrencisi Sezin Diriker ise şunları söyledi:

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“Okul ve öğrencilik hayatıyla ilgili problemlerin farkında olan, okulun farklı bölüm ve kampüslerinden öğrencilerle bir araya geldik. Akademik başarı, etkinlikler ve öğrenci memnuniyeti adı altında üç farklı grupta onlarca kişiyle birlikte, birlikten kuvvet doğar mantığıyla en kullanışlı çözümleri üretmeye çalıştık. Hazırlanan raporun idari kadronun raporuyla birlikte değerlendirilecek olması sayesinde öğrenci- idareci bağı güçlendi ve hep birlikte okulumuzu en iyi şekilde yürütmek açısından güçler birleşti. Bu ekibin bir parçası olmak çok güzeldi.”

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2’nci Sınıf Öğrencisi Hilal Nur Taş, çalıştayda alınan kararlar sayesinde üniversite hayatlarının daha aktif ve güzel geçeceğini düşündüğünü söyledi.