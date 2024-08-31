Öğrencilerin okula uyum süreci kolaylaştırılacak

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İmzalanan protokolle öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak için ilkokula yeni başlayan çocukların oyunlar ve etkileşimli etkinlikler ile kaygılarını azaltmak, velilerin okul ile ilişkilerini güçlendirmek ve dayanışmayı pekiştirmek hedefleniyor. Ayrıca protokol, ailelerin öğretmenlerle tanışması ve iletişim kurması için fırsatlar sunarak farklı kültürlerden gelen öğrencilerin ve ailelerinin bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak gibi konuları içeriyor.

EĞİTİM TIRI İL İL GEZECEK

Protokol kapsamında, ilkokul birinci sınıf öğrencileri ve velileri ile kortej yürüyüşü planlanacak. Kortejlerde ve alanda bando, animasyon, dijital karikatür, yüz boyama ekibi ve hikâye alanları gibi aktivitelerin yer alması ile ekiplerin ihtiyaç duyacağı özel konsept alanları sağlanacak. ‘Bizi Anla’tır’ konseptli farklı illeri gezecek olan tır da faaliyete geçecek. Tırda yer alan mobil sahnede film gösterimi yapılacak. Öğrencilerin oryantasyonu için okul içi çalışmalar planlanacak. Bu kapsamda kişiye özel mektup hazırlığı yapılacak. İlkokullarda fotoğraf, anı çerçeveleri hazırlanacak. Öte yandan ailelere yönelik sinema, tiyatro ve konferans seansları da organize edilecek.

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VELİLERDE FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

Millî Eğitim Bakanlığında gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şunları söyledi:

“Bu yıl eğitim öğretim süreçlerine ailenin daha aktif olarak dâhil olmasını ve kendilerini çocuklarının eğitim öğretim süreçlerinin bir parçası olarak görmelerini amaçlıyoruz. Bu kapsamda yıl boyunca farklı etkinlikler planlamayı düşünüyoruz. Bu programları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapma arzusundayız. Bu protokolle okula ilk defa başlayan çocuklarımızın velilerine bu perspektifte kendilerine sürecin ana paydaşlarından biri olduğuna dair bir farkındalık oluşturmak istiyoruz.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, “Bu iş birliğimiz, çocukları okula yeni başlayan ailelerimize destek olmak amacıyla yürütülen bir proje” dedi.