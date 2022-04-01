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Öğrencilerin 'Kitap Benim' buluşması

#Uğur Okulları#Kütüphaneler Haftası#Kitap Benim
Öğrencilerin Kitap Benim buluşması

Uğur Okulları, Kütüphaneler Haftası sebebiyle “Kitap Benim” projesini gerçekleştirdi. Proje ile okullarda her gün 20 dakika serbest okuma saati uygulayarak toplumda okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla açık alanlarda okuma etkinliği düzenledi.

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Öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama, düşünceleri yorumlama, bunları zihninde yapılandırarak değerlendirme ve ilişki kurma becerilerini geliştirmek amacıyla proje beş yıldır devam ediyor. “Kitap Benim” projesinde, tüm kademelerdeki öğrenciler her gün okulda belirlenen ders saatinde 20 dakika kitap okuyor.

AÇIK ALANDA FARKINDALIK YARATTILAR
Öğrenciler, Kütüphaneler Haftası kapsamında ise kitap okuma saatini bu yıl okul dışına taşıdı. Sahillerde, parklarda, bahçelerde kitap okuyarak toplumda okuma farkındalığı oluşturmayı amaçlayan öğrenciler “Kütüphaneler Haftasında farklı kapıları araladığımız çok güzel bir etkinlik yaptık” dedi.  

Kitap okumanın önemine vurgu yapan Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Ergez “Okullarımızdaki tüm personelimiz aynı anda bu etkinliğe dahil oluyor. Projemiz ile öğrencilerimizin ve tüm çalışanlarımızın yeni dünyalar keşfetmelerini arzu ediyoruz. Kütüphaneler Haftası kapsamında ise tüm öğrencilerimiz açık alanlarda kitap okuyarak toplumda farkındalık yaratmayı başardı” diye konuştu. 

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#Uğur Okulları#Kütüphaneler Haftası#Kitap Benim

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