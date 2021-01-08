Öğrencilerin 'İyilik Konseri' hastaneye yardım oldu

Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen konser, koronavirüs sürecinde gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışmaya devam eden sağlık çalışanları için gerçekleştirildi.

BİLET VELİDEN KONSER ÖĞRENCİDEN

Ortaokulda iki gün boyunca yapılan çevrimiçi canlı 'İyilik Konseri'ne İzmir SEV velileri bilet alarak ve katılım sağlayarak büyük destek verdi. Okulun öğrencilerinin piyano, keman, gitar dinletileri sunduğu canlı konserlere; İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı ve okul velisi Sinan Olcay ile Olten Filarmoni Orkestrası, öğretmenler ve çalışanlar da destek oldu.

KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR

'İyilik Konseri'nin bilet ücretlerinden sağlanan gelir, Alsancak Devlet Hastanesi Pandemi Servisleri ve Yoğun Bakım Ünitesindeki personelin ihtiyacı olan özel kullanım malzemelerinin alımında kullanıldı. İzmir SEV Okul Aile Birliği üyeleri, hastanenin başhekimliğine gerekli ürünlerin teslimlerini sağladı. Malzemelerin hastaneye ulaşmasının ardından Alsancak Devlet Hastanesi tarafından Okul Aile Birliğine bir teşekkür sertifikası verildi.