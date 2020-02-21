Öğrencilerin icatları yarışacak

Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen, lise dönemindeki gençlerin proje kültürü ve girişimcilik pratiğini güçlendirmek ve hayatı kolaylaştırmalarını sağlamak için onları gözlemlemeye ve ‘icat çıkarmaya’ yönlendiren Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali, ‘Bu İcat Çok Tutar’ sloganıyla 7’nci kez yapılacak. 16-17 Nisan tarihlerindeki festivalde yarışmak isteyen öğrenciler; fen ve teknoloji, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri olmak üzere üç kategoride 29 Şubat’a kadar projeleriyle başvurabilecek. Başvuran projelerin ön değerlendirme sonuçları, 17 Mart’ta açıklanacak.

TOPLAM 100 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

17 Nisan’daki ödül töreninde her kategoride birinci olan projeye 6 bin TL, ikinci olan projeye 4 bin TL, üçüncü olan projeye 2 bin TL, 4-14 arası dereceye giren projelere ‘Başarılı Proje Ödülü’ olarak 500 TL verilecek. Dereceye giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine ise dereceye giren projenin ödülünün yarısı değerinde ödül verilecek. Tüm kategorilerde toplam 100 bin TL ödül verilecek. Ayrıca, bu yıl her kategoride dereceye giren ilk üç projeye Üsküdar Üniversitesi tarafından patentleme desteği sağlanacak.