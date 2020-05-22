Öğrencilerin çalışmaları 'Duvarsız Sergi'de

33 eserin yer aldığı sergi için topluluk "Bu süreçte çalışmalarımızı asacağımız bir duvarımız yok ama artık hepinizin duvarlarında yer alıyoruz ve bundan mutluluk duyuyoruz" diyor. Duvarsız Sergi, https://www.okan.edu.tr/duvarsizsergi/sayfa/7754/duvarsiz-sergi/ linkini ziyaret ederek gezebilebiliyor.

O’SANAT ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI KOLEKSİYONU NEDİR?

2017 yılında STMF Sergi ve Etkinlik Düzenleme Komisyonu desteğiyle O’Sanat Öğrenci Topluluğu tarafından kuruldu. Fakülte öğrencilerinin eserlerinden oluşan bir sanat ve tasarım koleksiyonu. Koleksiyonda resim, heykel, fotoğraf, tekstil ve özgün baskı eserler yer alıyor. Bu eserler kampüs içerisinde ortak alanlarda, ofis ve toplantı odalarında sergilenmek üzere kısa dönemli ödünç veriliyor. Koleksiyonda 170 kadar eser bulunuyor.