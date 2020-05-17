‘Öğrencilerimiz bizim şansımız’

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin çevrimiçi derslerini yakından takip eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gülümseten anıları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde hem uzaktan eğitimine devam eden, hem de ineklerini güden Ayşenur’a Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından şu sözlerle seslendi:

“Sevgili Ayşenur… Ben de köyde bir yandan inek güder, bir yandan kitap okurdum demek isterdim. Ama bizde inek vardı, kitap yoktu. Siz şanslısınız uzaktan eğitim alabiliyorsunuz demeyeceğim. Bu ve daha fazlası zaten bizim görevimiz, sizin hakkınız. Fakat biz çok şanslıyız ki senin gibi öğrencilerimiz var. Annene, babana, kardeşlerine selamlar.”